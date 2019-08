G.I. Joe – La nascita dei Cobra/ Su Italia 1 il film con Channing Tatum (30 agosto)

G.I. Joe – La nascita dei Cobra andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di venerdì 30 agosto, alle ore 21.20. Ci troveremo di fronte a un film di fantascienza del 2009 diretto da Stephen Sommers ed interpretato da Channing Tatum, Sienna Miller, Rachel Nichols e Marlon Wayans. Il film è ispirato al notissimo franchise di videogiochi e cartoni animati degli anni ’80. Nel 2013 è uscito un sequel della pellicola, intitolato G.I. Joe – La vendetta.

G.I. Joe – La nascita dei Cobra, la trama del film

Ecco la trama di G.I. Joe – La nascita dei Cobra. Anno 1641. Un commerciante d’armi viene arrestato in Francia con l’accusa di avere venduto armamenti ai nemici del Paese. Dopo l’arresto l’uomo viene punito imprigionandogli il volto in una maschera di ferro impossibile da rimuovere. Un suo lontano discendente, nel futuro prossimo, crea un’arma estremamente distruttiva basata sulla nanotecnologia. La NATO acquista 4 di queste potenti testate, e i G.I. Joe vengono chiamati per scortarle. Duke (Channing Tatum) e Ripcord (Marlon Wayans), responsabili del trasferimento, vengono però attaccati da dei misteriosi terroristi, fra cui Duke riconosce la ex fidanzata Anastacia (Sienna Miller). Nel frattempo McCullen (Christopher Eccleston), l’inventore della terribile arma, è deciso a recuperare le testate per creare un intero esercito basato sulla nanotecnologia e conquistare il mondo. C’è infatti lui dietro l’attacco al trasporto dei G.I. Joe. Localizzata la base di questi ultimi, invia Storm Shadow (Byung-hun Lee) e la stessa Anastacia, ora nota come Baronessa, all’attacco. I terroristi riescono nel loro intento ed utilizzano una delle armi per distruggere la Torre Eiffel e dimostrare al mondo il loro potere. I G.I. Joe intanto, però, si sono riorganizzati e sono pronti a recuperare le testate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA