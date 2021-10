G20 ROMA, ACCORDO CLIMA: TETTO 1,5 GRADI/ Diretta video: Biden “stop dazi Usa-Ue”

Si è trovato alla fine un principio di accordo sul clima all’interno della seconda e ultima giornata di G20 a Roma: nella dichiarazione finale l’intesa conferma 100 miliardi lo stanziamento ai Paesi più fragili per affrontare nei prossimi anni la sfida della transizione ecologica. In attesa dell’annuncio finale del “padrone di casa” Mario Draghi (nel pomeriggio la conferenza stampa dal centro “La Nuvola”), le fonti di agenzia riportano le principali misure contenute nell’intesa di massima siglata dai 20 leader mondiali.

DENTRO IL PALAZZO/ Le luci del G20 nascondono le grane di Draghi

Emissioni zero, l’obiettivo procede verso la totale decarbonizzazione «entro o intorno la metà del secolo» (2050, ndr): è questa la formula trovata dagli “sherpa” che da giorni provano a comporre l’intesa diplomatica tra le parti. In merito al surriscaldamento del pianeta, il documento finale fissa a 1,5 gradi il tetto massimo contro i rischi del cambiamento climatico: ecco il passaggio fondamentale, «Restiamo impegnati all’obiettivo degli accordi di Parigi di mantenere l’aumento del temperatura media globale ben al di sotto dei due gradi e di perseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali». Così Draghi introduceva stamane la sessione finale in diretta dall’Eur per la conclusione del G20: «Vinciamo o falliamo insieme. Abbiamo la resposnabilità di mostrare la nostra leadership guidando il mondo verso un futuro più sostenibile. Necessario agire in fretta per evitare il disastro».

G20 ROMA, SUMMIT 30-31 OTTOBRE/ Video diretta: incontro Draghi-Erdogan, sul clima...

I RISULTATI DELLA RIUNIONE FINALE AL G20

Oltre alla “Minimum Global Tax” raggiunta ieri – un regime di tassazione con aliquota fissa del 15% sugli utili delle multinazionali per evitare che continuino a trasferire la propria sede fiscale in un paese dove il trattamento è più favorevole – e al solidarietà rinnovata per i vaccini ai Paesi più poveri, la dichiarazione finale del G20 di Roma prevede altri temi chiave attesi da mesi. Ancora sul fronte clima, l’impegno è per portare al finanziamento climatico a 100 miliardi oltre a mettere fine alla concessione di finanziamenti pubblici per nuove centrali elettriche a carbone all’estero entro il 2021. Già annunciato stamane dal Presidente Usa Joe Biden e dalla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen l’accordo siglato su acciaio e alluminio tra America ed Europa: «rimozione immediata dei dazi Usa sull’acciaio e sull’alluminio europei», medesima operazione anche da Bruxelles. Ecco la nota congiunta approvata e inserita negli atti laterali al G20: «L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno un impegno comune per un’azione comune e una cooperazione approfondita in questi settori e stanno adottando misure congiunte per difendere i lavoratori, le industrie e le comunità dall’eccesso di capacità globale e dai cambiamenti climatici, anche attraverso un nuovo accordo per scoraggiare il commercio di prodotti ad alta intensità di carbonio e alluminio che contribuiscono all’eccesso di capacità globale di altri paesi e assicurano che le politiche interne sostengano la riduzione dell’intensità di carbonio di queste industrie».

LEGGI ANCHE:

PATTO DI STABILITÀ/ Il trucco dei falchi per far cadere l'Italia in trappola

© RIPRODUZIONE RISERVATA