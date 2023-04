G7, obiettivo “investimenti nel gas naturale”/ Già “archiviata” la decarbonizzazione?

La Commissione europea, che nel 2019 parlava di decarbonizzazione dell’Unione, in seguito all’invasione russa in Ucraina, con il programma RE-PowerEu, ha deciso di rinunciare volontariamente alle forniture di gas dalla Russia. Questo ha portato all’incremento record dei prezzi del gas, arrivato al costo record di 325 euro al megawattora sul mercato olandese del Ttf. Incredibili le conseguenze nell’Unione europea: 657 miliardi di euro di aiuti pubblici e tassi di interesse da 0 a 3,5% in 9 mesi, come sottolinea La Verità.

