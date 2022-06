Gabigol, la sorella Dhiovanna: “All’Inter era depresso”/ “Ha avuto anche l’anemia”

Gabigol, all’anagrafe Gabriel Barbosa, rappresenta una meteora nella storia del reparto offensivo dell’Inter: 10 partite giocate fra Serie A ed Europa League nella stagione 2016-2017, con appena una rete messa a referto. Oggi, a 26 anni, l’attaccante sta vivendo una parentesi decisamente più felice in Brasile, con indosso la maglia del Flamengo, compagine con cui è riuscito ad alzare la Copa Libertadores, con tanto di doppietta decisiva nella finale del 2019 contro il River Plate che gli ha permesso di conquistare il Pallone d’Oro sudamericano in quella medesima annata.

Dhiovanna Barbosa, sorella di Gabigol, ha rilasciato un’intervista a Mauricio Meierelles nel corso della trasmissione “Foi Mau”, in onda sull’emittente brasiliana “Rede TV!”, nella quale ha rivelato alcuni retroscena circa la parentesi italiana vissuta da suo fratello, il quale, ai tempi dell’Inter, ha sofferto di una forma di depressione e ha affrontato altri problemi di salute: “Gabi tornava a casa dall’allenamento e andava direttamente in camera sua. A quei tempi ha avuto anche l’anemia”.

GABIGOL, LA SORELLA DHIOVANNA: “MERITA DI ESSERE CONVOCATO DAL BRASILE PER I MONDIALI 2022”

Archiviato quel periodo poco felice in nerazzurro e la deludente esperienza successiva in prestito al Benfica, Gabigol ha ritrovato il suo talento e la sua classe dopo avere fatto ritorno nella sua terra natale, facendo incetta di titoli nazionali e non solo con indosso le casacche di Santos e Flamengo.

Dhiovanna Barbosa, ancora a “Foi Mau”, ha evidenziato: “Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutare Gabigol, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli. Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto quando le cose non funzionano”. L’obiettivo attuale del giocatore è quello di essere convocato dal Brasile per i Mondiali 2022, che, com’è noto, si svolgeranno in inverno in Qatar, con l’Italia di Roberto Mancini grande assente a causa del fallimento agli spareggi contro la Macedonia del Nord: “Lo speriamo tutti per lui, se lo meriterebbe”, ha concluso la ragazza, peraltro nota influencer.

