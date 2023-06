Gabriel Garko: che succede con Anna Safroncik?/ Emozioni forti sul set di “Se potessi dirti addio”

Gabriel Garko torna sul set delle fiction Mediaset: insieme a lui, c’é Anna Safroncik e…

Gabriel Garko torna ad attivarsi sul set delle serie TV e le fiction targate Mediaset, pronto a riconquistarsi il titolo di re del piccolo schermo, tra le braccia di Anna Safroncik.

Tra le pagine del nuovo numero datato giugno 2023 di Chi magazine, il rotocalco di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini, il sexy e impossibile Gabriel Garko appare immortalato mentre si palesa in un sodalizio intimo, dalla complicità spiccata, insieme all’attrice Anna Safroncik. Sono le immagini che ritraggono l’ex ballerino competitor e outsider di Ballando con le stelle, nel ruolo di attore re-entry sul set delle fiction delle reti Mediaset, orfane del padre fondatore scomparso recentemente Silvio Berlusconi.

Tra le curiose immagini che fanno da spoiler della nuova fiction in arrivo su Canale 5, “Se potessi dirti addio”, Gabriel Garko (50 anni) e Anna Safroncik (42 anni), sono immortalati nel mezzo di una scena sul set che si preannuncia come un momento TV dalle emozioni al cardiopalmo, per gli appassionati dei prodotti filmografici delle reti Mediaset.

Gabriel Garko torna ad essere il re delle fiction Mediaset?

La nuova fiction dal titolo che sembra parlare di un amore tormentato, segna il ritorno in TV di Gabriel Garko a sei anni dopo l’ultimo lavoro da re delle produzioni TV fiction. Che con il ruolo di re-entry sul set, in Se potessi dirti addio, Gabriel Garko possa riconquistarsi il titolo di “re delle fiction” nel piccolo schermo? Certo é che dalle immagini spoiler esclusive di Gabriel Garko in coppia con Anna Safroncik, sembra trapelarsi un sodalizio molto solido, che potrebbe preludere ad un grande successo per il nuovo progetto TV in cantiere, di cui trapelano inoltre i registi, sempre stando allo spoiler cartaceo di Chi. Parliamo della solida coppia di registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

