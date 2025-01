Nel passato sentimentale di Eva Grimaldi, che abbiamo visto in passato fidanzata con diversi uomini c’è stato spazio anche per Gabriel Garko, rinomato attore che abbiamo visto fare coming out qualche anno fa, proprio come la sua celebre ex fidanzata. E in una intervista concessa a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, Gabriel Garko ha raccontato alcuni dettagli inediti del suo coming out, che sarebbe stato spinto da terze persone: “C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista perché dal momento in cui blocchi l’aspetto della sessualità, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa” le parole dell’attore.

Gabriel Garko ha poi parlato ancora più nello specifico della delicata questione: “Purtroppo io mi sono trovato in un momento particolare della mia vita, dove o lo facevo io stesso il coming out o veniva fatto da terzi in maniera brutta”.

Gabriel Garko e la rivelazione sul coming out: “Mi sono liberato di un peso”

Nella vita dell’attore la decisione di fare coming out è stata forzata ma alla fine dei conti Gabriel Garko è riuscito a liberarsi di qualcosa che stava divenendo sempre più difficile da gestire: “Ho cercato di farlo nel modo più naturale possibile, nel modo più sincero possibile. Però l’ho fatto e devo dire mi sono liberato di un grandissimo peso” ha confidato l’attore a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.

Nessun intendo di spettacolizzare l’uscita, Gabriel Garko ha voluto rivelare la verità in maniera quanto più libera: “È stato proprio un intento di corsa verso qualcosa a cui volevo sfuggire e farlo in un modo per me dignitoso” le parole dell’attore ed ex fidanzato di Eva Grimaldi nel programma di Nunzia De Girolamo.