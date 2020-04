Gabriel Garko “Dedico la luna speciale”/ Il cuore innamorato dell’attore, ma per chi?

Torna allo scoperto l’attore Gabriel Garko. Il 47enne torinese ha pubblicato una dedica social, rinchiuso nella sua abitazione di Zagarolo, in provincia di Roma, anche se non è ben chiaro a chi questa sia rivolta. Da mesi gli addetti ai lavori stanno cercando di scoprire per chi batte il cuore di Garko, che ha sempre mantenuto la privacy sulla sua vita privata. Dopo la fine della relazione con Adua del Vesco, si è parlato di una particolare amicizia con Gabriele Rossi, e di conseguenza, di una sua presunta omosessualità, che non è però mai stata confermata dallo stesso attore. Garko è stato quindi paparazzato vicino all’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordana, protagonista della prima edizione di Amici Celebrity. Anche in questo caso, però, si è trattato di un buco nell’acqua, in quanto fra i due vi sarebbe solo un’amicizia e nessun flirt.

GABRIEL GARKO: NESSUN INDIZIO SULLA SUA STORIA D’AMORE

Una persona speciale, però, è presente nel cuore del bell’attore piemontese, come dimostrato appunto dalla stories pubblicata sulla propria pagina Instagram nelle scorse ore. Garko, nel dettaglio, ha postato un video che lo ritrae in compagnia dei suoi amici animali, i cani e i gatti, mentre l’ultima storia ha avuto come protagonista una splendida luna piena, probabilmente quella che si è avvicinata alla Terra lo scorso 8 aprile, e che ha regalato una serie di scatti davvero romantici. Pubblicando il nostro satellite, Garko ha aggiunto la didascalia: “dedico questa luna speciale con un cuore speciale”. Resta appunto il dubbio su a chi sia rivolta questa dedica, e nessuno fino ad oggi ha trovato la risposta da un milione di dollari. L’ultima apparizione pubblica risale a pochi mesi fa a “Live-Non è la D’Urso”, in cui lo stesso aveva spiegato di essere felicemente innamorato, senza ovviamente svelare altri indizi. Vedremo se Gabriel ci regalerà qualche notizia in più nei prossimi mesi.



