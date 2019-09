Gabriel Garko e Chiara Giordano/ Curioso scambio social: amici di… smartphone?

Divertente scambio di battute social tra Gabriel Garko e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova che a breve sarà in televisione nel ruolo di concorrente della Squadra Blu di Alberto Urso nel corso di Amici Celebrities. “Riposino pomeridiano post allenamento un bacio a tutti buon week-end”, scrive l’attore torinese condividendo un selfie mentre riposa comodamente a petto nudo. Tra i commenti, anche l’immancabile “amico” Gabriele Rossi che ha semplicemente postato una emoticon con gli occhiali da sole. Tra gli estimatori poi, si scorge anche la ex di Bova che domanda: “Stai giocando a Inside?”, con tanto di faccina che ride. “Ahahahahahahahahah io no perché l’ho finito…e tu???”, domanda Garko. Evidentemente i due staranno parlando di un gioco da smartphone che avrebbero in comune. Proprio la Giordano, ha condiviso uno scatto con la tuta Blu di Amici, scrivendo: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”. Tra le mani l’iPhone: per caso starà giocando al famoso gioco citato prima?

Gabriel Garko e Chiara Giordano amici di… smartphone?

A questo punto, spinti dalla curiosità, abbiamo fatto una breve ricerca per scoprire di che gioco si potesse trattare. Se digitiamo “Inside” nell’App Store, salta fuori un gioco “horror” con protagonista un ragazzo. Ecco cosa dice la “trama” del gioco. “Solo e spaventato, un ragazzo si ritrova suo malgrado al centro di un progetto oscuro. Nel mondo di Inside l’intuizione regna sovrana. Ancora una volta il sistema di controllo è volutamente ridotto ai minimi termini: con un pulsante si riesce a saltare e ad aggrapparsi agli oggetti, mentre con un secondo input è possibile interagire con alcuni materiali necessari per il completamento degli enigmi. L’interazione si limita sempre allo stretto indispensabile ed è improntata ad instaurare quelle stesse dinamiche “trial and error” che già avevamo avuto modo di vivere in Limbo”. Sarà questo il gioco condiviso da Gabriel Garko e Chiara Giordano? Rimarrà un mistero… (ma siamo molto certi che ve ne farete tutti una ragione).

