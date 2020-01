Gabriel Garko è gay? Fan “basta chiedere!”/ Ma per Cecchi Paone attore sta al gioco…

Gabriel Garko è gay? E’ questa la domanda con la quale il gossip ha chiuso il 2019 e con cui si riapre il nuovo anno. L’attore continua a stare ancora sulle pagine dei principali settimanali e programmi tv anche a distanza di 20 anni dal suo esordio ma ad interessare, ora come ora, è soprattutto la sua vita privata che Garko, tuttavia, non intende dare in pasto a nessuno. Il bel Gabriel ha più volte ribadito l’intenzione di tenere per sé tutto ciò che ha a che fare con la sfera privata della sua vita, nonostante in passato si sia spesso aperto raccontando le sue vicende sentimentali con bellissime donne. Dopo la fine della relazione con Adua Del Vesco però, qualcosa è cambiato e Garko ha iniziato a non rilasciare più dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. Le continue paparazzate in compagnia del collega Gabriele Rossi hanno tuttavia contribuito ad alimentare il dubbio in merito alla presunta omosessualità dell’attore rispetto alla quale però Garko ha sempre glissato continuando a definire quella con Rossi solo un’amicizia speciale.

GABRIEL GARKO È GAY? FAN SBOTTA E CECCHI PAONE…

Nell’ultimo periodo e in diverse occasioni, Gabriel Garko ha ammesso di essere felice ed innamorato, spiegando di aver iniziato a concentrarsi su se stesso, sul vero Dario Oliviero (il suo nome) e meno sul personaggio Gabriel Garko. Una scelta di riservatezza che però non è servita del tutto a far placare il gossip circa la sua presunta omosessualità e soprattutto sulla presunte relazione con Gabriele Rossi. Di recente però, come riferisce BitchyF.it, tra le pagine del settimanale Nuovo Tv un fan ha scritto alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone prendendosela con chi continua a chiedersi se Garko sia o meno gay. “Io trovo davvero intollerabile che gli chiedano sempre e solo se è omosessuale. Per me è intollerabile che la gente debba sempre sbirciare dalla serratura”. La replica di Cecchi Paone non si è fatta attendere: il giornalista ha confermato la forte curiosità sull’argomento. Però ha anche aggiunto che a quanto pare Garko starebbe al gioco, provocando in un certo senso e stuzzicando la curiosità dei più nel rivelare anelli e suoi sentimenti ma senza prendere una posizione chiara.

