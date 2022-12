Gabriel Garko e Giada Lini si ritirano da Ballando con le Stelle/ Perché? Gara chiusa per brutto infortunio

Gabriel Garko si ritira definitivamente da Ballando con le stelle 2022

Purtroppo non ci sono più dubbi: Gabriel Garko è costretto a ritirarsi definitivamente da Ballando con le stelle 2022. Proprio l’attore, che sembrava essere il vincitore annunciato di questa edizione, deve purtroppo farsi da parte a causa di un secondo infortunio che lo ha colpito la scorsa settimana.

Ad annunciarlo in anteprima è il sito Davidemaggio.it, che scrive: “Stasera nel corso della finalissima del programma di Milly Carlucci, l’attore getterà ufficialmente la spugna a causa del suo infortunio. – e anticipa – Nello specifico Garko canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale.” L’attore è quindi definitivamente fuori dalla finale. (Aggiornamento do Anna Montesano)

Gabriel Garko e Giada Lini saltano la finale di Ballando con le Stelle 2022? Preoccupano le condizioni fisiche dell’attore

Gabriel Garko e Giada Lini tentano di compiere l’ultimo sforzo in vista della finale di Ballando con le Stelle 2022, con le condizioni fisiche dell’attore che lasciano i fan incerti e col fiato sospeso. La scorsa settimana il concorrente del popolare dance show di Milly Carlucci, aveva dovuto fare i conti con nuovi problemi fisici, con il polpaccio compromesso per via di una brutta botta rimediata durante le esercitazioni settimanali. Un problema che si è aggiunto all’infortunio al braccio, ridimensionando notevolmente il raggio d’azione di Gabriel Garko e di conseguenza anche il suo rendimento.

La buona sorte sembra aver girato le spalle all’attore torinese, su cui Milly però continua a nutrire grande fiducia. La conduttrice è certa che per la finale di sabato 23 dicembre potrà arrivare al traguardo, “perché lui è un combattente pazzesco”. Nonostante i molteplici intoppi, Gabriel Garko sta mostrando uno stato d’animo positivo. Il ragazzo fa ironia e si appiglia al sarcasmo, anche se è chiaro che non sia facile esprimersi al meglio in queste condizioni. La settimana scorsa, la coppia, aveva deluso le attese degli addetti ai lavori, considerando che durante la performance Gabriel era praticamente rimasto immobile.

Gabriel Garko e Giada Lini sempre tra i favoriti di Ballando con le Stelle 2022, nonostante le incertezze e gli infortuni

Servirà dunque qualcosa in più, questa sera, dal punto di vista coreografico e della performance. Gabriel Garko ce la metterà tutta, sempre se le sue condizioni fisiche saranno minimamente adeguate. La prima finale di Ballando con le Stelle 2022, come dicevamo, è stata vissuta quasi da spettatore dal concorrente. Anche quando hanno fatto irruzione sul palco le sue splendide sorelle, Gabriel è rimasto al palo.

Insomma una situazione non semplice da gestire, pure per la maestra Giada Lini che dovrà inventarsi qualcosa assieme al suo allievo. Non è stata un’annata semplice per il fotomodello, in questa edizione di Ballando con le Stelle, dove per larghi tratti si è esibito non al pieno delle sue potenzialità. Nonostante le operazioni, gli antidolorifici e i mille imprevisti Gabriel Garko è comunque riuscito ad esibirsi e ad essere considerato uno dei favoriti alla vittoria finale: questa sera riuscirà a mettere la mani sull’ambito trofeo?

