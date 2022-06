Gabriel Garko è fidanzato?/ La storia con Mattia Emme: ma quella foto con Ivan Gray..

Questo pomeriggio, nel consueto appuntamento del weekend con “Verissimo” (Canale 5, ore 16:30), l’edizione estiva del talk show condotto da Silvia Toffanin ripropone l’intervista concessa a suo tempo da Gabriel Garko: c’è anche l’ospitata del quasi 50enne attore torinese nel ‘best of’ dei momenti salienti della stagione appena conclusa del rotocalco in onda sulle reti Mediaset: e come si ricorda in quella circostanza l’ex modello (che sempre negli studi del programma in passato aveva fatto coming out) aveva parlato non solo della terribile esperienza delle molestie subite da piccolo ma pure accennando alla propria vita sentimentale.

Ma Gabriel Garko è fidanzato meno? A dire la verità, la risposta a questa domanda parrebbe semplice mentre è più complicato rispondere al quesito riguardante l’identità del compagno dell’attore originario di Torino. A riaccendere il gossip sulla sua vita sentimentale è stata una foto galeotta che risale a quasi un mese fa, in occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2022 del 3 maggio: Garko aveva posato, a beneficio dei fotografi, in compagnia di alcuni colleghi. Niente di strano in tutto ciò, non fosse per il fatto che tra questi vi era pure Ivan Gray, modello che Radio Gossip aveva individuato come fiamma del buon Gabriel già in passato, quando ancora il diretto interessato non aveva fatto coming out. I due stanno assieme o era solo una coincidenza?

Come si ricorda, Gray era già stato molto chiacchierato a proposito della presunta storia con Garko: e a rendere più complicato l’intreccio c’è Mattia Emme, ovvero colui che fino a poco tempo fa era Mattia Emme, uomo di 36 anni di cui aveva parlato tempo fa ammettendo di non essere più single: “Ho da poco una storia, ma è iniziata molto bene: lui però non c’entra nulla con la mia professione e nemmeno fa il modello come è stato scritto da qualcuno” aveva tagliato corto Garko, paparazzato dai fotografi di “Chi” assieme al compagno. E a proposito di questi, l’attore aveva ammesso che avrebbe piacere, assieme alla persona giusta accanto a sé, di coronare il sogno di diventare un giorno anche lui padre…

Insomma, Mattia o Ivan? Al momento non v’è certezza anche se lo scatto ai David di Donatello ha inevitabilmente riacceso i rumors su Gray e nonostante fosse stato proprio Garko, parlando con “Novella 2000” a smentire qualunque tipo di relazione in passato col modello. “Mai visto dopo e neppure prima” aveva spiegato, riferendosi a quella foto come a un semplice selfie. Tanto fumo e niente arrosto o si è incrinato davvero qualcosa con Mattia Emme? A dire la verità pare strano dato che siti di gossip e magazine rosa solo lo scorso febbraio parlavano addirittura di prove di convivenza tra i due e dedicavano molti articoli al misterioso fidanzato, il suo secondo compagno ufficiale dopo Gabriel Rossi. “Lui è la persona giusta” aveva raccontato Gabriel dopo che in precedenza era stato avvistato in sua compagnia per le strade di Milano a fare shopping.











