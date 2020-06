Gabriel Garko in crisi sentimentale/ “Segretamente legato da alcuni anni”

Pubblicità

Gabriel Garko starebbe vivendo una crisi sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, l’attore non starebbe vivendo un periodo positivo dal punto di vista sentimentale. Pare, infatti, che nella vita privata di Garko sia in atto una crisi con la persona a cui sarebbe “segretamente legato da alcuni anni”. Resta top secret, tuttavia, l’identità della persona con cui l’attore avrebbe una relazione. Gabriel Garko continua a proteggere la propria vita privata non esponendo la persona con cui dividerebbe la propria vita a chiacchiere e indiscrezioni. Da tempo, dunque, stando a quello che scrive il settimanale Oggi, nella vita dell’attore ci sarebbe una persona importante con cui starebbe attraversando un periodo complicato. Proprio la voglia di proteggere la propria privacy potrebbe aver spinto l’attore a dire no a due trasmissioni televisive.

Pubblicità

GABRIEL GARKO CORTEGGIATO DA ALFONSO SIGNORINI

Gabriel Garko avrebbe detto no all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini starebbe mettendo su un cast stellare e Garko sarebbe stato sicuramente un nome importante esattamente come Elisabetta Gregoraci che avrebbe detto sì al reality. Tuttavia, nonostante il serrato corteggiamento, l’attore non avrebbe alcuna intenzione di partecipare ai reality in cui si parlerebbe anche della propria vita privata. Chi sarà, dunque, la persona con cui Garko ha una relazione da anni? L’attore starà vivendo davvero una momento di crisi sentimentale? Dal suo profilo social non arriva alcun indizio. Garko, infatti, continua a mostrarsi sereno anche durante le sedute d’allenamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA