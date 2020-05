Gabriel Garko nudo su Instagram/ Foto dopo l’allenamento: “e ora doccia”

Pubblicità

Gabriel Garko nudo su Instagram. L’attore condivide sui social foto e video con cui fa puntualmente impazzire i fans. Dopo aver pubblicato una storia in cui annuncia di essersi svegliato tardi, Garko ha dato il via alla sua giornata con una seduta d’allenamento per mantenersi in mostra. Come tutti, dopo l’allenamento, l’attore ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra la metà del suo corpo nudo, pronto per buttarsi sotto la doccia e buttare via la stanchezza della seduta in palestra. Nello scatto bollente che sta facendo impazzire tutte le sue fans, l’attore è stato attento a non mostrare le parti intime. Nonostante tutto, l’immagine di Garko pronto a tuffarsi sotto l’acqua della doccia, ha scatenato i commenti dei followers.

Pubblicità

GABRIEL GARKO FA IMPAZZIRE I FANS: LA FOTO PRIMA DELLA DOCCIA

“Ed ora doccia”, scrive Gabriel Garko nella didascalia che accompagna la foto scattata prima della doccia. “Vorrei essere la tua spugna”, scrive un utente. “Fammi vedere l’altra metà”, aggiunge un’altra follower. E ancora: “Sempre più bello”, “così non vale, ci fai impazzire”; “ma mi vuoi far venire un coccolone”. L’attore, dunque, continua a regalare foto mozzafiato ai fans. Dopo aver mostrato i muscoli dell’addome e aver condiviso con i fans un piatto di ottime fettuccine, dunque, Gabriel torna ad essere il sogno proibito dei suoi followers con una foto bollente con cui sta portando a casa like e complimenti. Più passano gli anni, dunque, più il fascino dell’attore conquista e tra i like spunta anche quello di Eva Grimaldi.







© RIPRODUZIONE RISERVATA