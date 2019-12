Gabriel Garko/ “Sono innamorato e felice, mi sto concentrando su Dario”

Gabriel Garko è innamorato e felice, ma nessuno sa chi è la fortunata o il fortunato. A discapito di quanto accaduto in un passato anche recente, il noto attore italiano non ha infatti alcuna intenzione di svelare il nome della sua dolce metà. Lo ha detto chiaramente senza troppi giri di parole lo stesso Garko, intervistato dai microfoni del settimanale Mio: “Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”. L’ultima fidanzata nota è Adua Del Vesco, con cui l’attore ha condiviso due anni della sua vita. Dopo di lei, però, non si è saputo più nulla, e sono stati moltissimi i gossip circolanti attorno al 47enne torinese, fra cui un presunto flirt con Gabriele Rossi. Garko ha spiegato che in questa fase della vita sta cercano di riappropriarsi di Dario (vero nome dello stesso).

GABRIEL GARKO: “STO CERCANDO DI RIAPPROPRIARMI DI DARIO”

“Sto cercando di riappropriarmi di Dario – le sue parole sempre a Mio – cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita”. Un percorso ancora lungo: “Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine. Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi che ricevo e perché la gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità”. Una scelta di riservatezza rispettabilissima quella di Garko, che oltre alla relazione con l’attrice Adua Del Vasco, ha avuto una lunga storia d’amore con Eva Grimaldi, nonché con Manuela Arcuri. Oggi chissà…

