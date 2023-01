Gabriel, modello morto in un festino/ Ex fidanzato: “Non si è fatto del male da solo”

La vicenda di Gabriel Luiz Dias Da Silva, modello e istruttore di fitness brasiliano morto in un festino in un appartamento di via Marinetti, a Milano, è stata affrontata durante la puntata di “Lombardia Nera” di martedì 17 gennaio 2023. La trasmissione in onda su “Antenna 3” e condotta dal giornalista Marco Oliva ha realizzato un’intervista esclusiva all’ex fidanzato del 27enne, che ha descritto il modello Gabriel come “una persona educata, che si faceva rispettare. Era comunque gentile… Sicuramente aveva voglia di vivere, purtroppo era condizionato dalle droghe e, quando iniziava, per lui era poi difficile smettere”.

Durante la loro relazione, Gabriel aveva parlato al compagno del suo passato, fatto di festini e sostanze stupefacenti, però “quando stava con me non sentiva il bisogno di tutto ciò, perché stava bene. Il suo sogno era quello di lavorare in tv, di farsi vedere, perché era bello”. Il suo decesso è avvenuto a seguito di un festino e il suo corpo esanime sarebbe stato scoperto da un pensionato di banca di 71 anni, che era un “cliente” del sudamericano, il quale – ha ammesso il suo ex partner – “si faceva pagare per fare s*sso”.

GABRIEL, MODELLO MORTO IN UN FESTINO. L’EX FIDANZATO: “MI SEMBRA STRANO CHE SI SIA FATTO DEL MALE DA SOLO”

Proprio quest’ultimo, a “Lombardia Nera”, ha aggiunto: “Da quello che io so, quest’uomo organizzava delle feste con escort, s*sso, droghe. Gabriel mi parlava di feste e di altre persone e del fatto che, prima che fossimo insieme, faceva questi festini. Mi sembra strano che sia stato lui a farsi del male. Quando stava con me una volta aveva pensato di farsi del male e anche in passato ho scoperto che l’aveva fatto altre due volte, senza arrivare però mai alla fine”.

Fra le ipotesi legate al decesso, c’è anche quella del gioco erotico finito male: il modello Gabriel era avvezzo a queste pratiche estreme? L’ex fidanzato ha replicato: “Nel momento in cui sei preso con le droghe, tutto è possibile. Normalmente lui non lo farebbe, magari in quelle condizioni sì”.











