Gabriel Rennis, Il Collegio 7/ Sarà espulso stasera? Un periodo difficile

Gabriel Rennis, Il Collegio 7: percorso effimero

Sebbene si sia guadagnato il titolo di collegiale più bello, il percorso di Gabriel Rennis all’interno del docureality di Rai 2 Il Collegio 7 sembra essere effimero. Gabriel infatti è tra gli studenti più a rischio espulsione. Sebbene non ami particolarmente l’ambiente scolastico, il suo rapporto con professori e personale didattico sembra essere compromesso per sempre dalle continue sfide e ragazzate. Già nelle scorse puntate ha rischiato l’espulsione per non aver assunto atteggiamenti consoni nei confronti del personale scolastico. Più volte ripreso anche dal Preside, ma senza esito, Gabriel è stato provvisoriamente isolato dal resto dei compagni. Non solo. Solo nel caso in cui fosse riuscito a imparare un passo dei Promessi Sposi incentrato sull’umiltà, sarebbe stato riammesso. Cosa che è avvenuta.

Sofia Brixel, Il Collegio/ Bacio con Gabriele Greco: il video virale fa sognare tutti

Dopo aver scontato una punizione esemplare, Gabriel Rennis è riuscito a riscattarsi ed evitare momentaneamente l’espulsione. Rientra così nella scuola con enorme stupore dei suoi compagni. Tuttavia, il rendimento scolastico sembra non decollare e la sua mancata indole di seguire le regole potrebbero portarlo a un nuovo rischio espulsione. Proprio in questa puntata infatti, a causa della confusione fatta durante le lezioni, Gabriel e altri 3 collegiali non partiranno per la gita scolastica.

Il Collegio 2022, 6a puntata/ Diretta: partita fra Docenti e Collegiali, chi vincerà? Il ricordo di Pelè

Grande rapporto con i compagni per Gabriel Rennis, ma…

Sebbene non sia uno studente modello, il rapporto di Gabriel Rennis coi compagni è ottimo a Il Collegio 7. All’interno del programma Gabriel sembra essersi avvicinato a Elisa Angius, con cui ha un feeling particolare. Già nelle scorse settimane, l’amicizia tra i due aveva lasciato il posto a qualcosa di più, con tanto di bacio, divenendo così la prima coppia de Il Collegio 7. Con gli altri concorrenti invece non ha stretto amicizie profonde, ma, complice la sua simpatia è abbastanza benvoluto da tutti. Tra tutti, Gabriel, va molto d’accordo con Damiano Severoni, complice in molte ragazzate, al limite del vandalismo.

Elisa Angius e Gabriel Rennis stanno insieme?/ Nuova coppia a Il Collegio 7...

Nonostante i continui scivoloni sul lato caratteriale e, soprattutto, il poco rispetto per professori e assistenti, il web si schiera dalla sua parte. Non sono pochi infatti commenti in suo favore. Certo è che, se non vi è un cambio di rotta, la sua permanenza all’interno del Collegio potrebbe finire prima del previsto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA