Gabriela Chieffo contro Lino di Temptation Island 2024: “Schifo”/ Web attacca: “Giuseppe era uguale”, lei…

Il falò di confronto tra Lino e Alessia nella quarta puntata di Temptation Island 2024 ha scatenato i commenti del web e un fiume di critiche nei confronti del ragazzo. Molti hanno accusato Lino per i suoi atteggiamenti nei confronti della fidanzata e della single Maika, complimentandosi con la scelta di Alessia di lasciare il programma da sola.

Tra questi telespettatori c’è anche una ex partecipante del programma: Gabriela Chieffo. Parliamo della fidanzata di Giuseppe Ferrara, coppia che ha partecipato a Temptation Island lo scorso anno, prima dicendosi addio, poi tornando insieme. Gabriela, come tanti, ha commentato il comportamento di Lino, scrivendo: “Lino = schifo”. Una frase che ha però sollevato i commenti di alcuni telespettatori che hanno voluto ricordarle come il suo fidanzato non si sia certo comportato meglio lo scorso anno.

“Giuseppe uguale a Lino”: Gabriela Chieffo replica al paragone del pubblico di Temptation Island

“Giuseppe era uguale” ha scritto infatti un utente a Gabriela Chieffo in risposta alla sua critica nei confronti di Lino di Temptation Island 2024. Un commento che ha fatto infuriare la ragazza, che ha perciò deciso di replicare su Instagram: “Giuseppe ha fatto schifo sicuramente ma non si è avvicinato minimamente a quello schifo di viscido. – ha esordito Gabriela, ricordando poi che – il falò me l’ha chiamato lui, non che lo ha rifiutato cinque volte. Mi richiamò anche per la seconda volta per chiedermi perdono, non è andato dalla tentatrice”. Così ha concluso: “E dimenticavo, non ha mai avuto tutto quel contatto fisico se no le mani gliele tagliavo e gliele ficcavo su per il cu*o. Era pure antipatico sto Lino, come se lui aveva ragione. Alessia siamo con te”.











