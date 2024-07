Lino e Alessia si sono lasciati a Temptation Island 2024?/ Falò di insulti e pesanti accuse: “Schifoso, merd”

Falò di confronto tra Lino e Alessia a Temptation Island 2024: insulti e accuse

Dopo ben 5 falò di confronto immediati chiesti da Alessia e rifiutati da Lino, i due fidanzati si incontrano per un faccia a faccia definitivo e, sin da subito, dai toni molto accesi. Lino e Alessia si accusano a vicenda con parole pesanti, a partire dalla ragazza: “Fai schifo, sei una merda. – sono le sue prima parole – Questo individuo è colui che diceva che io ero troppo gelosa, psicopatica, è venuto fuori il vero Lino. Come uomo non servi e non hai niente. Ti volevi fare la vacanza? Te ne andavi a Ibiza. Schifoso, mettiti vergogna.”

Lino, però, non è assolutamente disposto ad ammettere le sue colpe, e risponde anzi con parole altrettanto dure verso la fidanzata Alessia: “Sei sempre stata antipatica. A me non hai dato modo, hai fatto la santa. Sei falsa!” “Io non sono venuta qui per giocare, sono vera!”, è però la risposta di Alessia.

Alessia chiude con Lino a Temptation Island 2024

La ragazza è infatti accusata dal fidanzato di non essersi mai messa in gioco a Temptation Island 2024, di aver insomma “fatto la mummia”, senza fargli capire veramente i suoi sentimenti. “Io sono entrata qui che sono stata dall’inizio alla fine me stessa. – ha allora replicato Alessia, arrivando alla sua conclusione – Sono venuta qui per capire se potevo fidarmi di lui. Lui è stato se stesso perché fa schifo così, questo è il Lino che è anche fuori”. Parole che non fanno che fomentare Lino, che replica accusando Alessia di non essersi mai posta il problema che “magari anche lei sbaglia con me. Come devo sentirmi se la mia fidanzata non mi fa sentire uomo?” Una domanda alla quale replica Filippo Bisciglia, gelandolo: “Ma tu l’hai fatta sentire donna?” “No, era reciproco“, risponde Lino. Di fronte a queste dichiarazioni così pesanti e ai continui insulti, il conduttore comprende che si è arrivato al limite e pone ad Alessia la fatidica domanda: “Lasci Temptation da sola o con Lino?” La risposta è scontata: “Da sola!”











