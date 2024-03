Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island in crisi?/ Parole amare dopo la proposta di nozze

Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara in crisi dopo la proposta di matrimonio

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati una delle coppie più discusse della scorsa edizione di Temptation Island. Il loro è stato un percorso difficile, conclusosi con un addio e con un repentino riavvicinamento. La coppia ha infatti deciso di darsi una seconda chance ma con premesse differenti e una maggiore libertà nel rapporto. Qualche tempo dopo, ospiti a Uomini e Donne, Giuseppe ha fatto la proposta di matrimonio a Gabriela, che ha accettato commossa.

Manu e Isabella di Temptation Island si sono lasciati/ "Siamo separati già da due mesi. Era solo facciata"

Da allora tutto sembrava procedere a gonfie vele per la coppia, tanto che è stata annunciata anche la data delle nozze, previste per il prossimo 12 luglio. Invece negli ultimi giorni la situazione sembra essere del tutto cambiata, cosa confermata dalle stories amare pubblicate da Gabriela Chieffo su Instagram.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, matrimonio a rischio per la coppia di Temptation Island?

Rispondendo alla domanda di un utente, che le ha chiesto se fosse tutto ok con Giuseppe, Gabriela ha rivelato di star vivendo momenti complicati e proprio a causa del suo rapporto di coppia. “Non sono giorni facili tra di noi, – ha esordito Chieffo – preferiamo essere un po’ distanti qualche giorno. Ma tutto ok, ci sta anche distaccarsi un attimo e capire.” Le parole della ragazza rendono dunque chiaro che le cose con Giuseppe non vanno bene e che, anzi, la coppia sta vivendo un momento di crisi e proprio a poco dalle programmate nozze. Non si conoscono al momento i dettagli di questa crisi, sui quali Gabriela preferisce al momento non esporsi. Fatto sta che i fan sono ora particolarmente allarmati e temono che questa storia d’amore, che tanto ha fatto discutere, possa essere giunta definitivamente al capolinea.

Gabriela Chieffo confessione choc/ "Sono rimasta incinta di Giuseppe a 15 anni, dormivo sempre"













© RIPRODUZIONE RISERVATA