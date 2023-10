Gabriele Ciancuto, chi é il bambino prodigio?/ Autore del bestseller Il Sistema Solare: Libro di astronomia

Gabriele Ciancuto, é il più giovane nel parterre di ospiti a Da noi… a ruota libera

Gabriele Ciancuto é il più giovane ospite atteso nello studio TV di Da noi…a ruota libera, format in onda nei palinsesti Rai, nel pomeriggio di domenica 8 ottobre 2023. Ma non tutti, tra gli ascoltatori della TV di Stato, sono a conoscenza della identità dell’ospite previsto nel format domenicale di info-intrattenimento, condotto da Francesca Fialdini in chiaro tv su Raidue e in streaming su Raiplay.

Gabriele Ciancuto, giovane e stimato scrittore di successo, tra gli ospiti attesi nello studio di Da noi a ruota libera é un bambino appassionato di astronomia, che si cimenta nella scrittura in tenera età ed é divulgatore della sua passione più grande tramandata ai coetanei e ai fruitori della disciplina di ogni Generazione. All’età di 12 anni Gabriele pubblica “Il sistema solare”, non a caso.

Si tratta di un libro di astronomia per bambini e in breve tempo il volume diventa un best seller in termini di vendite, sulla piattaforma di e-commerce, Amazon Italia. Gabriele Ciancuto nasce come un bambino prodigio e deve il rilascio della sua opera di successo all’aiuto di un amico insieme ai suoi genitori. Un autore originario di Amelia, in Umbria, é l’ospite atteso a Da noi a ruota libera, appassionato da sempre di scienze e astronomia, pronto a diffondere il savoir e savoir-fair scientifico attraverso la promozione del suo primo libro. Gabriele Ciancuto, complice il successo dell’opera, sogna in grande stile di esaudire il sogno di diventare da grande un ingegnere aerospaziale. Oltre agli hobby del calcio, della pallavolo e dei videogame, si dedica anche alle attività online attraverso video che parlano di fisica, matematica e astronomia: sia su TikTok, che su YouTube, quindi, il giovane scrittore si impone come una papabile webstar di successo.

Il sogno di divulgare la passione per l’astronomia per l’ospite a Da noi a ruota libera, Gabriele Ciancuto, parte quando lui studia alla quinta elementare. Si dichiara grato agli insegnamenti delle sue due maestre, Beatrice ed Alessandra, che lo hanno spinto ad approfondire ogni argomento che riguarda l’astronomia. Ed alle due donna che, infatti, il giovane scrittore dedica il libro sul sistema solare: «Alle elementari mi piaceva molto la scienza ma non avevo un’idea specifica- fa sapere l’ospite a Da noi a ruota libera, in un’intervista ripresa da Vanity fair-. Poi a scuola ho approfondito il tema e anche grazie a dei video mi sono sempre di più incuriosito. Così ho iniziato a studiarla».

Gabriele Ciancuto, giovane autore di successo: cos’é

“Il sistema solare”

Il Sistema Solare: Libro di astronomia per bambini, questo é il titolo del libro scritto da Gabriele Ciancuto , ospite atteso nello studio di Da noi a ruota libera. Il giovane scrittore ha abbozzato l’opera nel corso delle vacanze estive, con un piccolo supporto nella sola fase di revisione da parte dei genitori: mamma Simona e papà Egiziano, che in particolare lo ha aiutato e redigere il materiale preliminare per il volume. La donna, incalzata su alcuni quesiti in un’intervista di La Stampa, ha così spiegato la genesi della stesura del libro:

“Durante le vacanze ha iniziato a guardare un sacco di video a tema astronomico. A casa abbiamo iniziato a capire quanto fosse coinvolto dalla materia, quando un giorno, mentre al tg passava un servizio che riguardava i buchi neri, è intervenuto con dettagli e spiegazioni che ci hanno lasciato a bocca aperta”.

Il Sistema Solare: Libro di astronomia per bambini si propone come obiettivo quello di illustrare alla generazione baby , orientativamente i piccoli dai 6 ai 10 anni, il sistema solare nel modo più semplice possibile. All’interno del piccolo volume di 52 pagine del primo libro di Gabriele Ciancuto vi sono illustrazioni, spiegazioni intuitive, affinché il potenziale lettore, in particolare i bambini, riescano a comprendere ed orientarsi nel mondo dell’astronomia.













