Gabriele Cirilli/ “Con mia moglie Maria amore vero. Carlo Conti un fratello…”

Gabriele Cirilli è tra gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda il 13 dicembre, alle 17.10 su canale 5. L’attore comico, reduce da Tale e Quale Show 2020 dove è stato una presenza fissa regalando al pubblico imitazioni imperdibili, nel salotto di Barbara D’Urso si racconterà ripercorrendo la sua straordinaria carriera, ma anche la vita privata in cui c’è una presenza fissa che l’ha supportato in ogni momento, la moglie Maria. Nel tragitto della sua carriera, ha incontrato tanti amici che, ancora oggi, fanno parte della sua vita. Oltre a ringraziare Gigi Proietti, maestro non solo di teatro, ma anche di vita, Gabriele Cirilli ha spesso ringraziato Carlo Conti che ha definito più volte “un fratello”. Legati da un rapporto professionale che li ha visti collaborare in diverse edizioni di Tale e Quale Show, Cirilli è anche molto amico di Flavio Insinna con cui spesso si mostra sui social.

GABRIELE CIRILLI, LA FAMIGLIA IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO

Il segreto del successo di Gabriele Cirilli è sicuramente la famiglia. La moglie Maria è sempre stata la sua prima fan e con lei l’amore dura da più di 30 anni. L’attore ha più volte parlato della moglie ammettendo spiegando quanto sia stato importante avere il suo sostegno. A distanza di tanti anni, Cirilli ricorda ancora il primo incontro con la moglie. “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco”, ha dichiarato l’attore a Grand Hotel: “Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”. La moglie Maria è stata anche la persona che, più di tutti, l’ha aiutato a superare la depressione. Sarà un racconto emozionante, ma anche divertente quello che regalerà Gabriele Cirilli al pubblico di Domenica Live.



