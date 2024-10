Gabriele Cirilli è pronto a tornare a Tale e Quale Show 2024, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Dopo essere stato per diversi anni uno dei protagonisti indiscussi, prima come concorrente e poi come Guest, il comico ed attore è pronto a sedersi per la prima volta nella giuria di Tale e Quale. Un ruolo del tutto inedito per Gabriele Cirilli chiamato a giudicare le imitazioni e le performance degli 11 concorrenti vip. Un graditissimo ritorno quello dell’attore a Tale e Quale Show che dalle pagine dei The Wom parlando proprio della sua esperienza nel varietà ha detto: “è stato bellissimo perché è un continuo mettersi in gioco a 360°. Come mi ha insegnato il mio maestro Gigi Proietti, metto a disposizione tutta la mia arte e mi diverto”.

Durante la sua avventura a Tale e Quale Show, Cirilli si è calato nei panni di tantissimi personaggi ed artisti tra cui Psy a Orietta che, manco a dirlo, sono diventati virali su tutti i social. “Mi hanno restituito tanto di quell’amore che altrimenti non sarebbe mai arrivato” – ha detto il comico.

Gabriele Cirilli e il ritorno a Tale e Quale Show 2024

Attore e comico molto amato dal pubblico, Gabriele Cirilli deve tanto del suo successo al varietà Tale e Quale Show dove ritorna nelle vesti di giudice. “Ci sono personaggi che si interpretano o per cui ci si traveste ma ce ne sono altri a cui si è veramente simili” – ha confidato dalle pagine di The Wom ricordando tra tutte le imitazioni quella di Orietta Berti che ha ricevuto anche i complimenti della suocera! Non solo, tra le sue imitazioni indimenticabili c’è anche quella di Pino Daniele: “la ricorderò sempre, anche per i complimenti che di Pino Daniele che si era molto divertito nel vedere la versione che di lui avevo reso”.

Eppure Cirilli negli ultimi anni non nasconde come siano cambiate le cose in Rai. Ospite di Stefano Rapone e Daniele Tinti nel podcast Tintoria ha confessato: “a Sanremo Carlo Conti mi ha tagliato la parola Xanax e tutto il pezzo era su quello. Non puoi dire nemmeno ansiolitico”. Infine il comico si è lasciato scappare: “ho paura di dire tutto su Rai1, veramente è pericoloso”.