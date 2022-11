Gabriele Cirilli “Francesco Paolantoni? Nato un sodalizio”/ “In arrivo una sorpresa…”

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si sono divertiti tanto a Tale e Quale Show. Un’edizione pazzesca per i due comici. “Con Paolantoni succede di tutto, sono suo fan. Poi durante Nudi per la vita è nato questo sodalizio. Carlo Conti ci ha fatto la proposta ed è nata questa coppia. Ci siamo divertiti come pazzi”, racconta Cirilli a Da noi… A ruota libera.

I due comunque non sono arrivati ultimi. “Volevamo vincere, ma è nata questa coppia e chissà in futuro potremo fare qualcosa. Non voglio dire niente. Comunque, ho visto Carlo Conti divertirsi, ride con noi. Se si potesse vedere quello che succede dietro le quinte…”, prosegue Gabriele Cirilli. Il comico ha poi ricevuto un video messaggio molto simpatico realizzato da Francesco Paolantoni, che ha confermato il loro sodalizio, ma con la sua proverbiale ironia.

Il messaggio di Francesco Paolantoni per Gabriele Cirilli

“Caro Gabriele, il programma sta per finire e così pure il nostro sodalizio artistico, fortunatamente. Ma fortunatamente ce ne sarà sicuramente un altro, speriamo di no, di non far passare tanto altro tempo. È stata un’esperienza da non ripetere… tra chissà quanto tempo. Speriamo che accada… presto. Ti voglio bene, ma non mi dire più fidati”, il messaggio di Francesco Paolantoni per Gabriele Cirilli, tramite le telecamere di Da noi… A ruota libera. I due hanno in serbo qualcosa, ma non intendono ancora annunciare nulla.

