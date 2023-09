Gabriele Cirilli: “Gigi Proietti? Sono andato al provino con un’amica”/ “Con Francesco Paolantoni…”

Gabriele Cirilli e il ricordo di Gigi Proietti

Gabriele Cirilli, ospite della puntata di Unomattina in onda oggi, martedì 5 settembre, si è raccontato ai microfoni di Serena Autieri ricordando gli inizi della sua carriera. Tutto è cominciato con un provino con Gigi Proietti, ma come riuscì a conquistare l’occasione di sostenere il provino con uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano? “Quando una mia amica di Sulmona mi ha detto che stava per andare a fare il provino con Gigi Proietti, ci sono andato anch’io. Studiavo Lettere Moderne con indirizzo Spettacolo, perché volevo già fare l’attore“, ha spiegato Cirilli.

Nel corso dell’intervista, Cirilli ha parlato anche di Tale e Quale Show che tornerà presto in onda su Raiuno. Nel cast ci sarà ancora Cirilli che farà coppia ancora con Francesco Paolantoni. Alla domanda di Serena Autieri che gli ha chiesto quando rivedrà Paolantoni, Gabriele Cirilli ha risposto: Tra poco, perchè dobbiamo fare il servizio fotografico”.

Gabriele Cirilli e le riflessioni sulla vita

Non solo carriera nel corso della lunga intervista rilasciata a Unomattina Estate. L’attore si è lasciato andare anche ad una riflessione generale sulla vita. “Per me la vita è un viaggio, un bellissimo viaggio che riporta a casa. Il tragitto è pieno di ostacoli ma anche di ristori e di conforti e se lo si affronta con intelligenza questo viaggio può far emozionare, può far divertire, può far vivere”, ha detto l’attore.

“La vita è piena di stupore e va vissuta con curiosità, intelligenza, entusiasmo e tutti i valori che a me hanno insegnato. Nella vita ci vogliono anche onestà e solidarietà… ma la solidarietà ormai viene meno. Ho visto quello che è successo su internet di recente: capretti massacrati da ragazzini, stupri e quant’altro…” , ha concluso.

