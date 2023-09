Gabriele Cirilli, il rapporto con la moglie Maria/ “Il matrimonio si è rivelato fondamentale per la mia vita”

Cirilli e il rapporto con la moglie: “Io e Maria siamo sposati da 26 anni”

Gabriele Cirilli, ai microfoni del quotidiano La Verità, ha svelato come sia il rapporto con sua moglie Maria e il segreto di un matrimonio longevo: “Si ride molto, ma mica per merito mio. Sono anzi uno che si lamenta spesso ed è lei che porta l’allegria in casa. ”

Nonostante sia lui il comico di professione, è lei a portare l’allegria in casa: “Quando lei ride, ride tutta la famiglia. Siamo sposati da 26 anni, l’ho conosciuta quando ne avevo 14 e il matrimonio si è rivelato fondamentale per la mia vita. Mi supporta sempre. Lavoriamo insieme. Faceva la farmacista ma ha scelto di starmi accanto anche professionalmente, valorizzando il mio percorso“. Gabriele Cirilli ha poi usato parole al miele per la madre di suo figlio: “Ha sempre l’ultima parola sui progetti e ha una vena ironica che abbiamo scoperto quasi con sorpresa negli anni. Nel mio lavoro conta tanto la squadra autoriale, anche se poi l’ultima parola deve spettare all’artista, che ci mette la faccia. Mi è capitato di farmi trascinare in progetti non vincenti su consiglio di altri, quando invece dovevo fare di testa mia“.

Gabriele Cirilli: “La mia famiglia mi ha educato alla non violenza”

Gabriele Cirilli ha affrontato il tema dell’educazione, di cui spesso si discute e fulcro di diverse discussioni morali. Il comico, ai microfoni de La Verità, ha svelato come i suoi genitori lo hanno cresciuto e con quali valori: “Ho una battuta nei miei show: i miei genitori mi hanno educato alla non violenza a furia di calci in bocca. ”

E ancora: “Lo dico per ridere, ma neanche troppo. Resto senza parole quando sento di famiglie che si oppongono alle bocciature dei figli, per esempio. Ci saranno pure casi limite, ovviamente, ma temo che la nostra generazione stia fallendo la missione educativa. Purtroppo – lo vedo anche nell’esperienza di mio figlio, che era appena maggiorenne – i ragazzi di oggi sono anche stati sfortunati con la pandemia“.

