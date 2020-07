Gabriele Cirilli/ La morte di padre Egidio Ricci, momento duro da superare

Gabriele Cirilli ha affrontato un periodo difficile di recente, in seguito alla morte di padre Egidio Ricci. “Il mio padre spirituale. La mia guida spirituale. Ha battezzato mio figlio e celebrato il funerale dei miei genitori”, ha ricordato, come riferisce Il Messaggero, “è stato sempre presente nella mia vita e lo sarà ancora”. Facile quindi intuire come mai Cirilli in questi giorni abbia affondato ancora di più le mani nei ricordi. Il suo profilo Instagram mette in evidenza diversi scatti del passato, in cui lo vediamo alle prese con i primi step della sua futura carriera. “Il mio primo spettacolo a 7 anni. ‘O surdato ‘nnamorato e la madrina della serata era la meravigliosa Maria Giovanna Elmi”, scrive. Clicca qui per guardare la foto di Gabriele Cirilli. Non è l’unico scatto in cui si può vedere l’artista da giovanissimo. In un’altra foto lo vediamo infatti a 17 anni con Simona Izzo, durante una serata al Teatro Sulmona. Poi un’altra di molti anni prima, in cui veste da bambina durante un carnevale. “Oggi vi mostro una foto d’infanzia ‘premonitrice’. Come potete vedere a destra, a sei anni facevo già le prove per Tatiana”, rivela.

Gabriele Cirilli, un vulcano di idee

Gabriele Cirilli è sempre un vulcano di idee e negli anni ha regalato agli italiani diversi personaggi tutti da ridere. Forse ancora oggi viene ricordato per il suo tormentone Chi è Tatiana, ma la verità è che il comico ha dimostrato negli anni di avere una grande capacità di strappare sorrisi a più non posso. Oggi, venerdì 3 luglio 2020, Gabriele Cirilli sarà uno degli ospiti che vedremo a Top Dieci, il programma di Carlo Conti, in cui farà parte della squadra dei Tali e Quali. L’attore in effetti ha fatto parte dello show per diverso tempo, sia come ospite d’onore durante la scorsa edizione, sia come giurato che come concorrente nell’anno 2012 e 2017. Una parentesi, quest’ultima, che gli ha permesso di rispolverare in questi giorni un dolce ricordo su Instagram. In una delle puntate di tre anni fa, Cirilli ha imitato Elsa, dopo aver assunto i panni di Shrek e Heidi. Il programma gli ha permesso non solo di mostrarsi come intrattenitore e imitatore, ma anche di dimostrare di avere capacità canore. L’addio allo show in passato ha sconvolto i fan, ma già allora Cirilli era stato chiaro: la decisione è stata presa per suoi motivi personali, per la volontà di fermarsi per un po’ di tempo dopo aver collezionato 60 imitazioni.

Foto, il suo primo spettacolo a 7 anni





