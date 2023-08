Gabriele Cirilli, lettera d’amore alla moglie Maria: “Ti amo dal primo incontro”/ “39 anni insieme e…”

Gabriele Cirilli scrive una lettera d’amore alla moglie Maria in occasione del suo compleanno

È una lunga lettera d’amore quella che Gabriele Cirilli ha pubblicato sul suo profilo Instagram per la moglie Maria. Il comico e conduttore, che non ama esporre la sua vita privata ai riflettori, questa volta ha fatto un eccezione per festeggiare pubblicamente il compleanno della sua dolce metà. “Buon compleanno, AMORE MIO”, ha esordito nella dedica alla moglie.

Maria, chi è la moglie di Gabriele Cirilli/ "39 anni insieme. Ha lasciato il suo lavoro per me"

Cirilli, ripercorrendo il loro primo incontro e i primi anni insieme, ha sottolineato il grande e longevo amore che lo lega alla moglie: “Ti amo da quando ti ho incontrata per la prima volta. Avevamo 14 anni. Ricordo che avevi una salopette jeans con una camicetta a righine bianche e azzurre, un maglioncino blu a v, avevi i capelli legati all’indietro e una pelle bianchissima senza neanche un filo di trucco. Mi hai guardato e hai accennato un sorriso quasi impercettibile.” ha ricordato.

Gabriele Cirilli: "Sto con mia moglie Maria da 39 anni"/ "Lasciò il lavoro per me"

Gabriele Cirilli scrive alla moglie: “39 anni che stiamo insieme, mi hai dato una vita piena di emozioni”

La descrizione di quei primi anni d’amore continua: “Poi dopo un po’ che ero lì a guardare le tue piccole e impenetrabili espressioni mi hai illuminato con un bellissimo sorriso, avevi dei denti bianchissimi, perfetti e ricordo che pensai di desiderare di sposarti. A 17 anni ci siamo fidanzati, il 13 ottobre, e mi hai confessato che quando mi vedesti per la prima volta anche tu pensasti: ‘Lui sarà mio marito'”.

Quel pensiero è diventato realtà è oggi da quel momento “Sono passati 42 anni, di cui 39 che stiamo insieme. – ha rivelato Cirilli – E mi hai dato oltre ad un vita piena di emozioni immense che ripercorrerei in tutte le mie vite future anche la cosa che mi rende felice ogni istante di ogni giornata che io trascorro: nostro figlio MATTIA. Vivo per voi e oggi tu compi 56 anni.” Il comico ha perciò concluso: “TI AMO e qui dovresti rispondere IO DI PIÙ. Buon compleanno, Maria.”

Maria, moglie Gabriele Cirilli/ Lui: "Per me lei è tutto, forse non la merito"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Cirilli (@gabricirilli)













© RIPRODUZIONE RISERVATA