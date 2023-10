Gabriele Cirilli “mia moglie Maria De Luca è la donna della mia vita”/ “Il nostro primo bacio…”

Gabriele Cirilli a La volta buona: il primo bacio con la moglie Maria

A La volta buona si racconta Gabriele Cirilli, protagonista in tv a Tale e quale show nella divertente coppia che forma al fianco di Francesco Paolantoni. Comico, showman e attore, Cirilli ha dalla sua non solo il successo sul piccolo schermo, ma anche nella vita privata. Al suo fianco, presente sin dagli inizi della loro storia, c’è infatti l’amata moglie Maria De Luca. In studio ricorda il loro primo bacio arrivato sulle note di una canzone simbolica per loro: “Careless Whisper di George Michael è stata la colonna sonora della nostra prima pomiciata. Con questa canzone ci siamo dati il primo bacio“.

La coppia si è fidanzata quando lui aveva 17 anni: “È la donna della mia vita e c’è ancora adesso, mi supporta ancora“. E, con la classica ironia che lo contraddistingue, descrive così quel dolcissimo momento: “Il primo bacio è stato tentato. Ci siamo dati appuntamento in una villa comunale a Sulmona, io mi sono avvicinato e avevo appena tagliato i capelli a spazzola. Mi sono avvicinato e lei è scoppiata a ridere“.

Gabriele Cirilli: “Maria ha supportato tutti i miei momenti, anche difficili“

Emozionandosi nello studio di Caterina Balivo, Gabriele Cirilli parla delle presenze femminili nella sua vita e del supporto fondamentale ricevuto dalla moglie Maria: “Mi emoziona sempre parlare di una donna che è la donna della mia vita. A me poche donne emozionano: mia mamma, che non c’è più, e mia moglie. Lei ha supportato tutto quello che c’è stato fin dall’inizio della carriera, la gavetta quella vera“. E aggiunge: “Maria è importante perché ha supportato tutti i miei momenti, anche difficili“.

In studio, poi, arriva una bellissima sorpresa per lui: l’ingresso proprio della moglie, che si siede al suo fianco. La donna, emozionata di fronte alle telecamere, ricorda quando lasciò il suo lavoro per seguire Cirilli nella sua carriera: “Lasciare il lavoro è stata la scelta più azzeccata, perché secondo me bisogna fare quello che si vuole, non quello che si deve. La mia vita l’ho dedicata a Gabriele“.











