Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi/ “Ci esaminarono gli assistenti sociali”

Nella puntata di A raccontare comincia tu in onda questa sera in replica su Rai3, Maria De Filippi ha parlato a lungo anche del suo rapporto con Gabriele Costanzo, il figlio che ha adottato nei primi anni Duemila insieme al collega conduttore Maurizio Costanzo. “Maurizio aveva già due figli grandi. E io ho scelto Gabriele”, ha dichiarato Maria ospite della Carrà. “È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”.

Maria De Filippi parla dell’adozione

L’esame degli assistenti sociali fu la cosa più difficile da superare; non tanto dal punto di vista pratico, quanto piuttosto sotto l’aspetto psicologico. “Fai fatica ad accettare di essere esaminata, perché non era più lui, ma l’assistente sociale a metterti in esame”, ha ricordato Maria De Filippi. “Dopo dieci giorni, l’assistente sociale arriva per fargli delle domande e tu non puoi assistere, sei nell’altra stanza e friggi, perché tu non puoi avvisarlo prima”. Spazio anche al racconto del loro rapporto: “Io sono molto severa con lui, a volte quanto mia madre e mi è dispiaciuto perché a volte la reputavo troppo severa, ma con lui ho fatto lo stesso”.

