Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi/ Dedica alla fidanzata Francesca Quattrini: papà nel 2021?

Gabriele Costanzo, unico figlio di Maria De Filippi che la conduttrice ha adottato con il marito Maurizio, è il grande amore della conduttrice che, dopo la paura del primo incontro, trascorrendo la quotidianità con Gabriele, ha imparato a fare la mamma. Tra la conduttrice e il figlio Gabriele, giorno dopo giorno, è nato un rapporto d’amore, di stima, affetto e complicità. Con mamma Maria condivide anche il posto di lavoro.

Gabriele, infatti, lavora con la De Filippi che, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, raccontò di non averlo mai trattato come un figlio e di considerarlo come tutti gli altri quando sono sul luogo di lavoro. Inflessibile e oggettiva, Maria De Filippi non ha mai fatto favoritismi nei confronti di Gabriele che considera “un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere l’opportunità di lavoro”. Diversamente da mamma Maria e da papà Maurizio, però, Gabriele ha scelto di restare dietro le quinte anche se i fans hanno imparato a conoscerlo attraverso i social dove condivide sporadicamente foto della sua vita.

GABRIELE COSTANZO, L’AMORE CON LA FIDANZATA FRANCESCA

Per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sarà un Natale particolare che la coppia trascorrerà con il figlio Gabriele che, come ha confessato la stessa Maria De Filippi sta vivendo una bellissima storia d’amore con la fidanzata Francesca Quattrini. Pur non essendo molto social, Gabriele, lo scorso luglio, si è lasciato andare ad una speciale dedica nei confronti della fidanzata. “Auguri amore mio”, ha scritto in occasione del suo compleanno.

Una storia d’amore importante quella tra Francesca e Gabriele che convivono come ha confessato un po’ di tempo fa la De Filippi. La conduttrice tifa per il figlio e la nuora e spera che dal loro amore possa nascere un nipotino. “Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia” ha dichiarato la conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Il 2021, dunque, sarà l’anno giusto per rendere Maria De Filippi nonna?

