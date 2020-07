Gabriele e Giacomo, figli Ezio Greggio/ Chi sono i figli avuti da Isabel Bengochea?

Gabriele e Giacomo Greggio sono i due eredi che papà Ezio Greggio ha messo al mondo grazie alle sue passate nozze con Isabel Bengochea. La coppia è rimasta insieme per 20 anni e nonostante la frattura del matrimonio, i due continuano ad avere rapporti sereni. Gabriele sembra aver ereditato il piglio estroverso del padre e non è un caso se è finito a Londra a fare l’attore. Giacomo invece è più riservato ed è scrittore. I due figli compaiono spesso al fianco del conduttore e l’ultima dedica fatta da Ezio a Gabriele risale a poche settimane fa, in occasione del suo compleanno. “26 anni, che meraviglia“, ha scritto su Instagram, “alla tua età e avevo 28“. Clicca qui per guardare la foto di Gabriele ed Ezio Greggio. Molto diversa invece la pagina Instagram di Gabriele, che condivide scatti personali, sul set e anche qualche video sportivo. A volte si mostra con il pizzetto, altre del tutto rasato. La somiglianza fisica con il padre poi è più che evidente, soprattutto per il naso, le fossette sulle guance, lo sguardo biricchino.

Gabriele e Giacomo, figli Ezio Greggio: le scelte romantiche del conduttore

Gabriele e Giacomo Greggio hanno sempre sostenuto il padre Ezio Greggio nelle sue decisioni romantiche. In seguito alla fine del suo matrimonio con l’ex moglie – e madre dei due ragazzi – Isabel Bengochea, il conduttore ha avuto diverse compagne. Poi ha trovato l’amore con la A maiuscola con Romina Pierdomenico. Anche se i sentimenti hanno un posto di primo piano nella vita di Ezio, è facile intuire come siano i due figli ad avere la priorità nei momenti di relax. “Quando arrivano anche i miei figli Giacomo e Gabriele la vacanza diventa ancora più bella”, ha scritto il comico su Instagram l’anno scorso, in occasione di un periodo vacanziero ad Ibiza. Si tratta forse di una delle poche foto in cui è possibile vedere Giacomo, il più riservato dei due fratelli, ma forte di quella somiglianza che lega entrambi al padre. Sul conto di Giacomo infatti sappiamo ben poco, tranne che scrive e che lavora nel mondo della Finanza. Attualmente dovrebbe vivere a Monaco, almeno stando al suo profilo Linkedin, l’unico vezzo social che ha deciso di concedersi.

