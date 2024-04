Gabriele, figlio di Luce Caponegro/ Sorpresa alla mamma sull’Isola dei Famosi 2024?

Luce Caponegro e l’amore per i figli

Quella di Luce Caponegro è stata una vita intensa. Protagonista dei film per adulti, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di dire addio al mondo dello showbiz per avere una vita normale e dare la stessa cosa ai figli. Con una lunga carriera, Luca Caponegro non ha mai rinunciato all’amore riuscendo ad arricchire la propria vita con i due gioielli più importanti ovvero i figli. Dal primo matrimonio con Fabio Albonetti è nato il primogenito Kangi mentre dal matrimonio con il calciatore Nicola Zanone ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele.

Isola dei famosi 2024, 2a puntata/ Diretta e eliminato: Vladimir Luxuria "benvenuti al romanzo popolare"

Quest’ultimo potrebbe essere il supporto per Luce Caponegro nello studio dell’Isola dei Famosi 2024. Non avendo un compagno da anni, la naufraga dell’Isola dei Famosi 2024 potrebbe aver scelto proprio il figlio come suo rappresentante nello studio del reality durante le varie puntate.

Gabriele, la foto con mamma Luce Caponegro che conquista tutti

Non sono tante le foto della vita privata di Luce Caponegro presenti sul profilo Instagram della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, ma scorrendo fino al 2021 spunta una foto in cui Luca è proprio con il figlio Gabriele. Una foto scattata in occasione del quindicesimo anno del ragazzo.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2024: chi entra oggi nella seconda puntata?/ L'ipotesi Francesco Benigno

“È passato un anno … tu cresci ma per me rimani sempre il mio cucciolo. Ma come fai a crescere così in fretta?“, si legge nella didascalia. Una foto che ha conquistato i fan che sperano di vedere una sorpresa durante le prossime puntate del reality show.













© RIPRODUZIONE RISERVATA