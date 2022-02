Gabriele Greco, chi è marito Noemi/ Lei: “Insieme da dieci anni, sono volati…”

CHI È GABRIELE GRECO, MARITO NOEMI

Gabriele Greco è il marito della cantante Noemi. I due si sono conosciuti proprio grazie alla passione per la musica e oggi lui è il bassista della sua band, ma anche uno stimato insegnante musica. Le loro nozze si sono celebrate il 20 luglio del 2018, dopo un fidanzamento lungo oltre dieci anni. Noemi e Gabriele Greco, infatti, si sono messi insieme nel 2008, anche se lei ha fatto di tutto per tenere “nascosta” la sua storia d’amore alle luci dei riflettori.

Con il passare del tempo, poi, sono circolate con insistenza voci negative sul loro rapporto. Alcuni rumors del gossip, addirittura, sembravano ipotizzare scenari di rottura, ma qualche tempo fa è stata la stessa Noemi ad assicurare che il rapporto con il suo Gabriele Greco vive ancora una fase speciale. “Stiamo insieme da dieci anni e questi dieci anni sono volati“, ha detto la cantante.

MARITO NOEMI: LA MUSICA NEL CUORE

Come dicevamo, Gabriele Greco e Noemi, hanno tante passioni comuni e la musica è sicuramente al primo posto. Lui ha fatto della sua passione il suo lavoro ed una ragione di vita. Non a caso è anche polistrumentista e sbirciando nel suo curriculum scopriamo che ha cominciato a muovere i primi passi in questo mondo fin da giovanissimo, all’età di sedici anni. Dopo essere stato membro della band ‘Mambo 24′, il musicista ha fatto tanta strada, fino alla chiamata per sostituire il bassista di Noemi.

Grazie ai tour, Geco ha avuto il piacere di girare mezza Europa visitando posti come Francia, Belgio e la Grecia. Nel corso della sua carriera ha collaborato e fatto parte, tra gli altri, del trio Gianluigi Clemente, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero-Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet.

