Gabriele Greco, marito di Noemi/ “C’è sempre stato, anche quando avevo gli attacchi di panico”

Noemi e l’amore per il marito Gabriele Greco: dalla conoscenza al matrimonio

Noemi è conosciuta per una carriera alle spalle decisamente importante e il suo percorso artistico nel mondo della musica è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia sul fronte privato l’artista ha sempre trattato con massimo riserbo i suoi sentimenti, vissuti al fianco di Gabriele Greco. È lui l’uomo che le fa battere il cuore da oltre 10 anni e con il quale condivide non solo una romantica storia d’amore, ma anche il percorso nella musica. Gabriele Greco è infatti, fra gli altri, tastierista e pianista ed è entrato a far parte della band di Noemi nel 2008 nel ruolo di bassista e contrabbassista.

In quell’anno, infatti, Gabriele Greco venne chiamato a sostituire lo storico bassista della band della cantante, e fu in quell’occasione che i due si incontrarono per la prima volta. Dopo un’iniziale collaborazione artistica, si instaurò un’amicizia e, a seguire, una frequentazione che ha poi portato la coppia ad innamorarsi. 10 anni dopo il loro primo incontro, Noemi e Gabriele Greco hanno celebrato il matrimonio il 20 luglio 2018 nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Noemi e il rapporto con Gabriele Greco: “È stato la mia forza quando mollavo“

Il rapporto tra Noemi e Gabriele Greco si è consolidato sempre di più con il passare degli anni, così come il loro amore. La cantante negli ultimi anni ha subito una vera e propria “metamorfosi”, riprendendo la parola che dà il titolo al suo ultimo disco, un cambiamento personale che l’ha portata ad essere una persona nuova. In questi anni di grandi cambiamenti al suo fianco c’è sempre stato il marito, come da lei dichiarato in un’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo pochi mesi fa.

“Mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme” aveva dichiarato la cantante a Silvia Toffanin. A darle la giusta forza è stato sempre il suo Gabriele, anche nei momenti più difficili, come da lei dichiarato in passato: “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo“.











