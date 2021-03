GABRIELE GRECO, MARITO NOEMI/ “Il nostro sì tra royal wedding e quello dei Ferragnez”

È stato un matrimonio mediaticamente ‘sottotono’, quello tra Noemi e il suo bassista Gabriele Greco, che nel 2018 sono convolati a nozze nello stesso periodo scelto dai Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni) ed Harry e Meghan, oggi duchi di Sussex. I due hanno detto ‘sì’ dopo dieci anni di fidanzamento nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, nel corso di una cerimonia sobria e poco attenzionata da fotografi e ‘gossippari’. Pochi giorni prima, in un’intervista a Io donna nei camerini del Wind Summer Festival, Noemi aveva dichiarato: “Sarà bellissimo: faccio un passo incredibile dopo dieci anni. Mi piaceva che Gabriele facesse di me una donna onesta, sono contenta”.

A parte gli scherzi, è stato davvero così, quel 20 luglio 2018: “Il giuramento è stato il meno impegnativo possibile”, ha raccontato in seguito la cantautrice romana, “visto anche che siamo tra il royal wedding Harry-Meghan e le nozze Fedez-Ferragni”. Con la sua consueta risata, Noemi ha sottolineato il loro desiderio di sobrietà e ordinarietà almeno per quella giornata, che si è conclusa con l’arrivo in un ristorante della capitale in cui hanno festeggiato insieme ad amici e parenti. Tra gli invitati ‘celebri’, anche il suo ex coach di X Factor Morgan, che la scoprì nel corso della sua esperienza nel talent. Con lui, Noemi ha anche duettato durante il ricevimento.

Noemi racconta il suo matrimonio con Gabriele Greco

Prima del pranzo al ristorante, i due si sono concessi una romantica passeggiata sul Lungotevere, riflettendo sul coronamento di un amore solido e appassionato che li ha tenuti insieme per quasi un decennio: “Ci pensi mai a quello che è stato… in questi nove anni insieme”, ha scritto Noemi su Instagram in uno degli ultimi San Valentino. “Vita, ricordi, gioie, difficoltà, lontananza. Ma tu sei sempre qui, al mio fianco e oggi voglio dirti grazie, grazie per quello che sei, grazie per l’amore che mi regali ogni giorno, ogni minuto”.

In questo lungo periodo trascorso insieme, Gabriele Greco l’ha accompagnata non solo nel privato, ma anche nei vari concerti in giro per l’Italia che li hanno visti esibirsi insieme lei alla voce e lui al basso. Importante anche il sostegno che Gabriele le ha dato nei momenti più difficili della sua vita, standole sempre accanto e aiutandola a superare le sue insicurezze legate al peso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA