Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei “con me anche nei periodi più spaventosi”

Gabriele Greco è il marito della famosa cantante Noemi. I due si sono sposati qualche anno fa, precisamente nell’estate del 2018, dopo un lungo fidanzamento che ha portato l’artista e il bassista della sua band a compiere il grande passo e a giurarsi amore eterno. Gabriele Greco e Noemi si sono conosciuti parecchio tempo fa, grazie alla passione comune per la musica ed alcuni progetti professionali che li hanno avvicinati. Il primo incontro risale al 2008, quando per via di una “emergenza”, il musicista è subentrato nella band della cantante. All’inizio non scatta la scintilla tra la cantante e il suo Gabriele, ma dopo un breve periodo di conoscenza Noemi e il bassista si innamorano perdutamente.

Da quel giorno ad oggi, Gabriele Greco e l’artista non si sono mai lasciati, anzi hanno impreziosito il loro amore salendo all’altare il 20 luglio 2018 nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma. Oltre a supportare e a collaborare con la moglie sul palco, l’uomo è molto attivo anche in ambito jazz, dove ha preso parte a diverse formazioni come “Fatimah Provillon Quartet” ed i britannici “The Snare”.

“Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”, ha detto Noemi a proposito del marito, sempre al suo fianco anche nei momenti più difficili.

Come dicevamo, quindi, Gabriele Greco e Noemi sono sentimentalmente legati da parecchio tempo. Da più di dieci anni, infatti, la cantante e il suo bassista sono profondamente innamorati e affiatati. Del percorso professionale e artistico del fidanzato di Noemi, sappiamo che si è diplomato in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia. Dopo aver alimentato la sua passione per il basso elettrico, Gabriele Greco ha ottenuto il diploma alla St Louis School Of Music, studiando anche il contrabbasso in ambito jazz assieme a profili come Gaetano Ferrara, Marco Siniscalco, Valerio Serangeli, Pietro Ciancaglini, Stefano Nunzi e Tiberio Ripa.

