Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: “mi ha sempre tenuta per mano”

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la cantante romana ai vertici delle classifiche con la super hit dell’estate “Makumba”. Un grande amore quello tra la cantante e il musicista che dal 2018 sono diventati marito e moglie. Un matrimonio celebrato dopo dieci anni d’amore e di convivenza che i due hanno voluto festeggiare promettendosi amore eterno durante una bellissima cerimonia tenutasi a Roma sul Lungotevere. “Sono dieci anni insieme, ma sono volati!” aveva raccontato la cantante di X Factor negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

Proprio Noemi parlando dell’amore per Gabriele ha raccontato: “ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti”. Ad unirli la passione e l’amore per la musica visto che Gabriele è un bassista ed insegnante di musica. Ma chi è davvero Gabriele Greco? Scopriamo qualche dettaglio in più sul marito di Noemi!

Gabriele Greco non è solo il marito di Noemi, ma anche un bassista ed insegnante di musica. Sin da ragazzino, infatti, si appassiona al mondo delle sette note cominciando a studiare alcuni strumenti tra cui basso elettrico e contrabbasso. Successivamente è entrato nel gruppo Mambo 24 e poi per uno strano gioco del destino è diventato il bassista di Noemi dopo aver suonato per Gianluigi Clemente Trio, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero – Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet.

La presenza del marito è stata importantissima sia nella vita artistica che personale della cantante romana che quest’anno ha avuto una vera e propria metamorfosi. “Non ho mai voluto cambiarsi i connotati. Mi sono sempre accettata con i miei difetti. Ma a un certo punto quello che ero diventata fuori non mi rappresentava più” ha raccontato Noemi dalle pagine di Vanity Fair che è dimagrita tantissimo sfoggiando un nuovo corpo e un nuovo io sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove ha partecipato con il brano “Glicine”. “Gabriele mi ha sempre tenuta per mano. Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo” ha detto l’artista che oggi è pronta anche a diventare mamma “Potrebbe essere molto bello”.

