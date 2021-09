Gabriele Greco, marito Noemi/ Rapporto umano e lavorativo: “Funziona tutto benissimo”

Noemi ha vissuto i mesi del lockdown come un momento di riflessione e di riscoperta di se stessa. Al suo fianco, come sempre, c’è stato Gabriele Greco, suo marito e musicista della sua band, che con lei ha accusato tutta la frustrazione per uno stop non previsto e dalla durata incerta. Nei mesi scorsi, tuttavia, i due hanno ricominciato a girare l’Italia in occasione del tour estivo di Noemi, un momento atteso e vissuto con grande entusiasmo soprattutto da parte della cantante.

Gabriele Greco, come sappiamo, è il bassista che la segue in concerto da più di 10 anni (precisamente dal 2008, che è anche l’anno del loro fidanzamento). Greco fu chiamato a sostituire il suo bassista ‘storico’ in una situazione di emergenza, e da allora i due legarono a tal punto che Gabriele divenne non soltanto il suo musicista, ma anche il suo fidanzato. Il matrimonio è arrivato nel 2018: location prescelta, la Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi

Riguardo al loro legame sentimentale, Noemi ha raccontato: “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato”, si legge in una sua vecchia intervista rilasciata a Panorama. “In realtà funziona tutto benissimo, fa il suo lavoro e basta. Non è afflitto da egomania”. Anche Gabriele, infatti, è una persona di talento. Nato a Roma il 9 maggio 1984, è un insegnante di musica conosciuto a livello internazionale per le diverse collaborazioni che ha intrapreso nel mondo del jazz. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 10 anni, e da allora non ha più smesso, appassionandosi negli anni anche ad altri strumenti come il contrabbasso.

Nel 2002, Gabriele si è diplomato al liceo scientifico, per poi iscriversi alla facoltà di scienze politiche, dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti. Noemi ha sempre cercato di tenere la loro relazione lontana dai riflettori, e in effetti sul loro rapporto si sa relativamente poco. Pur essendo il marito di una cantante famosa, Greco non ha un grande seguito nemmeno su Instagram: sono circa 2 mila i follower che apprezzano i suoi meme e le foto delle sue gite fuori porta.



