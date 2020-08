Gabriele Massarutto, marito Maria Giovanna Elmi/ “Prossima tappa le nozze d’oro”

Gabriele Massarutto è il marito di Maria Giovanna Elmi, la storica annunciatrice Rai conosciuta anche il soprannome di “fatina” del piccolo schermo. Un amore importante che dura da circa 34 anni e nato per uno strano caso del destino. La Elmi, infatti, era reduce da un primo matrimonio finito male con un altro uomo e per otto lunghi anni è rimasta da sola. Un giorno poi nella sua vita è arrivato Gabriele, che le ha regalato nuovamente delle grandissime emozioni. Tutto è nato per caso come ha raccontato la stessa fatina della tv italiana che ha conosciuto l’uomo nel 1986 durante una delle puntate di “Sereno Variabile”. La conduttrice era impegnata in una giornata di lavoro quando il pulmino su cui viaggiava ha un guasto ed è costretta a fermarsi. “Eravamo in Friuli, a Tarvisio, e il pullmino che ci stava portando all’aeroporto di Trieste ebbe un guasto” ha raccontato la Elmi che ha aggiunto: “un sindaco organizzò un buffet per noi e raccolse alcuni volontari perché ci accompagnassero a prendere l’aereo. Io vidi un uomo, che caricava la mia valigia nella sua auto. Era Gabriele“.

Maria Giovanna Elmi: con Gabriele Massarutto fu un colpo di fulmine

Un incontro casuale quello con Gabriele Massarutto ha cambiato la vita di Maria Giovanna Elmi, visto che quell’uomo che di professione è a capo di un’azienda di energia elettrica è poi diventato il suo secondo marito. Sta di fatto che da quell’incontro Maria Giovanna Elmi e Gabriele Massarutto non si sono più separati: un vero e proprio colpo di fulmine visto che i due decisero poco dopo di trascorrere il capodanno insieme e organizzarono anche il matrimonio. La coppia è felicemente sposata dal 13 dicembre del 1986, una data speciale che la Elmi custodisce nel cuore e celebra ogni anno. “Per noi il 13 è il numero del destino e ogni mese gli faccio gli auguri, brindiamo o ci regaliamo qualcosa” – ha detto la Elmi pronta a celebrare anche le nozze d’oro – “dopo le nozze d’argento ho pensato che la prossima tappa importante sarebbe quella delle nozze d’oro, 50 anni, ma essendo noi già abbastanza avanti con l’età credo che faremo fatica ad arrivarci. Così ho detto: da ora in poi, vorrei celebrare ogni 13 dicembre con qualcosa di speciale”.



