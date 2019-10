Maria Giovanna Elmi e Gabriele Massarutto/ “Ci amiamo da sempre” (La Vita in Diretta)

Maria Giovanna Elmi a “La Vita in Diretta” per raccontarsi tra carriera e vita privata. «Raccontavo quella che sarebbe stata la giornata del canale televisivo. C’era un senso della misura perché si entrava nelle case degli italiani», dice la “fatina” della televisione italiana a proposito dei suoi inizi come “signorina buonasera”. Ma ad un certo punto molla Roma e va a vivere a Tarvisio, in Friuli. «Mio marito abita là, l’ho conosciuto là e quindi mi sono trasferita. Per me non è un problema spostarsi, anche oggi l’ho fatto per venire qui a Roma». I due stanno insieme da 33 anni, di cui 25 di matrimonio, celebrato in montagna. «Era il 13 dicembre, lo stesso giorno in cui ci siamo conosciuti. Rimanemmo incantati da questo borgo del 1300». A proposito di Gabriele Massarutto dice: «È un uomo che fa innamorare tutti. Nella storia della mia vita solo un paio di volte sono riuscito a trascinarlo in tv». E invece il marito fa un collegamento in diretta per sorprenderla. «Sono l’unica in Italia ad aver fatto l’albero di Natale, ma dovevamo partire…», dice lei imbarazzata.

MARIA GIOVANNA ELMI E GABRIELE MASSARUTTO A LA VITA IN DIRETTA

«Perché non mi hai detto nulla? Questo mi lascia…», dice Maria Giovanna Elmi dallo studio. E il marito Gabriele Massarutto in collegamento si giustifica: «Per la prima volta ti ho tenuto nascosto qualcosa. Me l’hanno fatto promettere e io quando prometto qualcosa la mantengo». A “La Vita in Diretta” viene mostrato il bouquet del loro matrimonio celebrato in tuta da sci. «Ogni fiore ha un significato, quindi non va tirato ma tenuto per tradizione. Io l’ho tirato fuori quest’anno per i 25 anni e lo farò anche per i 50 anni». Il marito a tal proposito racconta che per i 25 anni di matrimonio si sono vestiti allo stesso modo. «Abbiamo indossato le stesse tute e siamo riusciti ad entrarci». Un amore ad alta quota dunque. «Lei mi ama sin dal primo giorno? Io di più», dice Gabriele Massarutto lanciandosi in una dichiarazione d’amore. E poi le chiede: «Per favore vai piano», riferendosi al fatto che dopo l’atterraggio a Trieste dovrà tornare a casa in auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA