Gabriele Paolini disturba Storie Italiane/ Eleonora Daniele “mascherina sul naso!”

Pubblicità

Gabriele Paolini, il disturbatore televisivo per eccellenza, è intervenuto anche oggi, in apertura della Fase 2, nel corso della trasmissione Storie Italiane. Il programma condotto da Eleonora Daniele in questa ripartenza italiana ancora in piena emergenza Coronavirus ha dato spazio alle varie realtà italiane, da Milano a Firenze passando per Roma. E proprio nella Capitale, Paolini ha fatto capolino disturbando ancora una volta il programma della prima rete Rai. Come da tradizione si è trattato di un intervento “silenzioso”: Paolini si è messo alle spalle dell’inviato da Roma mentre quest’ultimo stava illustrando la situazione degli autobus. La telecamera a quel punto ha subito spostato la visuale indispettendo la padrona di casa che non si era inizialmente e prontamente accorta della presenza del disturbatore. Quando l’inviato ha fatto presenta la “problematica”, la Daniele ha commentato: “C’è sempre lui, non manca mai”.

Pubblicità

GABRIELE PAOLINI DISTURBA STORIE ITALIANE: INTERVIENE ELEONORA DANIELE

Gabriele Paolini inaugura quindi la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia con un collegamento a Storie Italiane da Roma. Il celebre disturbatore Tv si è presentato con un cartello tra le mani sul quale però non è stato possibile leggere nulla, ponendosi alle spalle del giornalista. Rivolgendosi al giornalista e direttore del Corriere della Sera, in collegamento con Storie Italiane, Eleonora Daniele ha commentato: “Luciano Fontana, che dobbiamo fare? Ci sono i disturbatori anche in questi momenti, la mascherina la mettesse sul naso Paolini così magari!”, ha esclamato la conduttrice. Gabriele Paolini, infatti, si è presentato con addosso una mascherina colorata ma non indossata in maniera corretta come si nota dal fermo immagine in apertura. Il collegamento è stato temporaneamente chiuso salvo poi tornare dopo pochi minuti: “E’ andato via o abbiamo ancora il disturbatore?”, ha domandato la padrona di casa di Storie Italiane, ottenendo una risposta positiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA