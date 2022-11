Gabriele Rennis, a rischio eliminazione a Il Collegio 7/ Si è salvato all’ultimo ma…

Gabriele Rennis, Il Collegio 7: attimi di tensione

Gabriel Rennis ha vissuto degli attimi piuttosto tesi a Il Collegio 7 con il rischio di dover lasciare la scuola prima del tempo. Infatti, dopo una serie di attività ricreative si è reso conto di aver perso la giacca della divisa scolastica. Chiaramente, tra le regole del collegio vige proprio il massimo rigore e controllo degli indumenti conferiti per seguire le lezioni. Inoltre, è vietato presentarsi senza la divisa proprio al cospetto dei docenti. Il ragazzo ha vissuto quindi momenti di panico totale, cercando la giacca ovunque senza però riuscire nell’intento di trovarla.

Una volta rassegnato, si presenta alle lezioni sprovvisto e viene puntualmente richiamato dai professori che allertano anche il dirigente scolastico. Quest’ultimo non è per nulla transigente e intima al ragazzo di mettersi subito alla ricerca della giacca e di trovarla. Nel caso in cui non fosse riuscito a trovarla il provvedimento sarebbe stato quello dell’espulsione diretta.

Gabriele Rennis salvato da un ritrovamento

Fortunatamente Gabriele Rennis dopo una serie di ricerche che sembravano interminabili è riuscito a ritrovare l’indumento scongiurando il rischio di abbandonare la scuola de Il Collegio 7. Arrivano novità nel corso della settimana anche dal punto di vista sentimentale; la sua vicinanza ad Elisa inizia a sembrare decisamente oltre l’amicizia. I due passano molto tempo insieme, parlando in maniera tenera e confidandosi anche su questioni personali. Entrambi però hanno evitato le domande dei compagni sull’argomento, senza quindi esporsi in maniera diretta sullo stato della relazione.

Intanto sul web molti si domandano quale possa essere il futuro del ragazzo all’interno del reality; a differenza di altri studenti, per molti il suo atteggiamento risulta troppo passivo in alcune circostanze. Per altri invece il suo è uno dei percorsi più lineari, soprattutto dal punto di vista didattico. Per la settima puntata potrebbero comunque esserci importanti novità per Gabriel; dal punto di vista didattico arrivano prove decisive e gli aspetti sentimentali potrebbero iniziare ad essere più chiari.

