Gabriella Farinon/ La Signorina Buonasera: “Eravamo donne contemporanee”

Gabriella Farinon rimarrà sempre nella memoria degli italiani come una delle prime Signorine Buonasera. Le presentatrici della Rai hanno accompagnato i telespettatori lungo viaggi indimenticabili, che ancora oggi hanno il sapore di nostalgia. Originaria di Oderzo, nelle vicinanze di Treviso, la Farinon è approdata a Roma dopo essersi trasferita a Vicenza dai nonni, nel periodo della guerra. Poi è stata in Lombardia e infine nella Capitale. “Mio padre stava nella Guardia di Finanza e quindi i trasferimenti facevano parte del suo lavoro”, ha detto tempo fa a Interviste Romane. All’epoca era molto giovane, si parla della fine degli anni Cinquanta, e il suo impatto con Roma è stato più che positivo. Tanto che se ne è innamorata subito. Sono gli stessi anni in cui la Farinon è diventata per tutti Viso d’angelo, l’appellativo che le è stato dato durante la sua carriera nella Rai. “Noi rappresentavamo, rispetto alla cultura diffusa, un modo di essere donne contemporaneo e attuale”, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “nel modo di vestirci, pettinarci, rivolgerci al pubblico. A tutto il pubblico, dal Nord al Sud. In quel momento la Rai era chiamata a unificare il Paese da ogni punto di vista. Quindi abbiamo oggettivamente contribuito a un’evoluzione della donna sul piano del costume, credo”.

Gabriella Farinon, quella multa salatissima e quei tempi così lontani

Gabriella Farinon non ha mai nascosto quali fatiche abbia dovuto affrontare in qualità di Signorina Buonasera. Soprattutto perchè la Rai negli anni della sua iniziale carriera, pretendeva che tutte le presentatrici firmassero un contratto per cedere i diritti d’immagine all’azienda. “Oggi sembra impossibile”, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “ma era proprio così, c’era davvero scritto ‘proprietà della Rai’. Una volta, per una scommessa tra colleghe, chiusi i programmi indossando una parrucca nera, bionda com’ero. Mi arrivò una multa salatissima”. All’inizio però per la Farinon il lavoro in Rai non era così speciale, al pari delle sue colleghe. Tutte le Signorine Buonasera lo vedevano un lavoro come un altro, non si rendevano conto di quanto fossero importanti per il grande pubblico. “Poi, negli anni, arrivarono le copertine dei rotocalchi, le interviste”, ha aggiunto, “Per paradosso, mi accorgo più oggi della popolarità raggiunta in quegli anni”. Oggi, venerdì 14 agosto 2020, Gabriella Farinon sarà ospite di Io e te per raccontarsi e rivivere i tanti ricordi legati alla sua carriera. La presentatrice incontrerà per la prima volta il padrone di casa, che nel corso delle edizioni ha incontrato altre sue colleghe, come Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti.



