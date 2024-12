Gabriella Golia è sposata ormai da diversi anni con Marco Alloisio, chirurgo con il quale ha avuto anche un figlio di nome Tommaso. L’ex signorina buonasera ha avuto una vita piena di successi sia in televisione che fuori. Chi è suo marito Marco Alloisio? Nato nel 1952 a Milano, il consorte di Gabriella Golia è un chirurgo. Nel 1976 si è laureato in medicina e oggi è un medico affermato specializzato sia in oncologia che in chirurgia toracico-polmonare. Marco Alloisio lavora oggi all’Istituto Nazionale dei tumori di Milano e non solo, è anche assistente in quel di Rozzano all’Istituto Clinico Humanitas.

Gabriella Golia, chi è l'ex signorina buonasera: "Mi manca la tv"/ "Silvio Berlusconi mi regalava i fiori"

Per via del suo costante impegno nella ricerca medica, Marco Alloisio ha anche ricevuto il famoso Ambrogino d’Oro, premio consegnatogli con grande affetto dal comune di Milano. Durante la premiazione, il marito di Gabriella Golia si era detto emozionato e orgoglioso di vivere a Milano, una città che offre tante opportunità in tutti i campi. Insieme alla moglie ha avuto anche un figlio di nome Tommaso che oggi ha 27 anni. Il ragazzo è l’orgoglio dei genitori e si è laurerato in una prestigiosa università, ecco di cosa si occupa.

Theø de La Sad, chi è e carriera di Matteo Botticini: ha una fidanzata?/ "Il palco di Sanremo..."

Tommaso Alloisio, figlio di Gabriella Golia e Marco Alloisio: chi è e cosa fa oggi

Tommaso Alloisio, figlio di Gabriella Golia, si è laureato in Hospitality Management a Losanna seguendo le orme del padre Marco. Tommaso è nato nel 1998, pochi anni prima che l’ex signorina buonasera convolasse a nozze con il chirurgo. La loro storia d’amore dura ormai da oltre trent’anni, e tra loro non c’è mai stata parvenza di crisi. Per quanto riguarda la vita privata di Marco Alloisio non si sa molto, anche perchè il medico non ha nessun profilo sui social. Sicuramente, per via del suo lavoro ha poco tempo libero e si dedica prevalentemente ai pazienti in ospedale.

Jalisse, cosa significa e perchè sono esclusi da Sanremo/ "Noi, scartati per 27 volte dal Festival"

Gabriella Golia, invece conduce una vita differente e sui suoi profili social ogni tanto spuntano foto insieme al marito. Infatti, si può vedere una foto di famiglia che la ritrae anche insieme al figlio. Gabriella Golia, Marco Alloisio e il figlio Tommaso formano una famiglia felice e piena di affetto. L’ex signorina buonasera ha alle spalle una carriera incredibile che parte dal ’78 su Antenna Nord, dove per molto tempo è stata annunciatrice. Quando è rimasta incinta, però, si è dedicata completamente alla famiglia.