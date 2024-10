Gabriella Golia e il no a Silvio Berlusconi: “Mi corteggiò in modo serrato per la TV ma…”

Annunciatrice tv, volto di Italia 1 per quasi un ventennio: Gabriella Golia è oggi da tempo lontana dal piccolo schermo, ma rimane per molti indimenticata. Oggi ha 65 anni e, in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna qualche mese fa, ha ricordato come, negli anni ’80, Silvio Berlusconi la corteggiò a lungo dal punto di vista professionale per convincerla a lavorare con lui.

“Non lo conosceva nessuno. Era solo un imprenditore edile molto ambizioso, altro non si sapeva. – ha ricordato Golia – Mi fece una corte professionale serrata. Io stavo con Rusconi, un editore importante, perché avrei dovuto lasciarlo per andare con uno sconosciuto? E infatti non ci andai. Lui, non potendo prendere me, prese la televisione. Così racconto più volte.” Gabriella Golia decise di non accettare la proposta di Berlusconi, pur confermando, ancora oggi, di aver sempre avuto una grande stima in lui.

Gabriella Golia: il grande rimpianto e il desiderio di partecipare a Ballando con le stelle

Nel corso dell’intervista, Gabriella Golia ha anche ammesso di aver un grande rimpianto, lavorativamente parlando, che è il teatro. “Un rimpianto enorme. – ha ammesso nell’intervista – Quando sei giovane fai tanti errori e questo lo è stato. Avevo avuto grazie a Gino e Michele la grande opportunità di studiare recitazione alla Paolo Grassi di Milano e non l’ho sfruttata. Non so nemmeno io perché”.

Dopo aver parlato del passato, Gabriella Golia ha parlato anche di futuro, rivelando di non aver del tutto chiuso col mondo dello spettacolo. Spera, infatti, di partecipare ad un amato talent di Rai 1: Ballando con le stelle. “è la mia aspirazione da sempre, – ha ammesso – l’ho detto più volte, ma tanto non mi chiamano, per cui non parliamone neanche più. Forse mi considerano poco idonea per i loro canoni. Troppo tranquilla. Ma si sbagliano”.

