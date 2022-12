Gabriella Labate e la morte del padre/ “Il primo uomo che mi ha fatto ballare”

Gabriella Labate, l’infanzia e la morte del padre

Gabriella Labate è la moglie di Raf e madre dei suoi figli. I due sono sposati da anni e si sono conosciuti all’interno di una trasmissione televisiva. Insieme da anni, Gabriella e Raf formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, ma il primo, grande amore della Labate è stato il padre. “Con l’uomo che distribuiva sempre caramelle”, Gabriella ha vissuto anche l’emozione di ballare il primo valzer. Sono passati tantissimi anni da quando il padre è venuto a mancare, ma nel suo cuore il ricordo è sempre vivo.

“Mio padre. È stato il primo uomo che mi ha fatto ballare, un valzer. I miei genitori si sono amati molto, e quest’amore lo percepivo ovunque“, ha raccontato la moglie di Raf in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair. “Nelle gite domenicali in macchina da grande famiglia, nelle corse sui prati, nelle carezze. E nei milioni di caramelle che mi regalava. È scomparso 16 anni fa, ma ancora oggi se mi capita di mettere una giacca che non uso da molto, me ne ritrovo in tasca qualcuna. E sorrido”, aggiungeva.

Gabriella Labate e il Bagaglino: “Una seconda casa”

Da piccola sognava di diventare archeologa. Poi la passione per la danza l’ha travolta portandola a dedicarsi totalmente a lei e cominciando, successivamente, a lavorare nel mondo dello spettacolo. Bellissima e preparata, Gabriella Labate arriva al Bagaglino di cui, oggi, conserva un ottimo ricordo.

«L’archeologo, la passione per la danza è arrivata dopo. Ho visto un film e sono rimasta fulminata: dovevo studiare per diventare ballerina. La mia carriera la devo a Pier Francesco Pingitore» – le parole di Gabriella che, poi, sull’esperienza al Bagaglino, a Vanity Fair, ha aggiunto – “E’ l’altro angolo della mia casa. Lì sono cresciuta”.

