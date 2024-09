Raf e il retroscena sul rapporto con Laura Pausini: “Per me è come una sorella, quando era ancora sconosciuta…”

In occasione del suo 65esimo compleanno, Raf ha scelto il salotto di Domenica In per festeggiare regalando al pubblico alcuni dei suoi brani più iconici e alcune riflessioni a colloquio con la padrona di casa, Mara Venier. Il cantante ha avuto il piacere di osservare gli auguri di alcuni grandi amici oltre che colleghi, da Giuliano Sangiorgi a Umberto Tozzi, passando per Laura Pausini. A proposito del grande affetto ricevuto, la conduttrice non poteva che domandare: “Che bilancio fai del tuo lavoro e dei rapporti d’amicizia con i colleghi? Tutti ti vogliono bene e parlano di te con grande affetto”.

Raf, a proposito del grande affetto intorno a lui, ha rivelato un particolare aneddoto su una grande amica e collega. “Laura Pausini per me è come una sorella, per il suo primo disco mi chiese di fare una collaborazione, lei era totalmente sconosciuta e lei non si aspettava che io avrei accettato. Dissi: ‘Questa ragazza mi piace, anche se non la conosce nessuno voglio cantare con lei’. C’è un rapporto davvero incredibile…”.

Raf, l’amore dei figli e della moglie Gabriella Labate per il suo 65esimo compleanno

Il racconto di Raf, alternato da alcuni dei brani più iconici, è poi proseguito sempre sul valore degli affetti nella sua vita. “A parte con i cantanti, io non posso che fare un bilancio positivo dei rapporti che ho nella vita. Io penso che se sei sempre semplice e onesto, questa cosa alla fine paga”. Ancora più toccante la serie successiva di auguri, racchiusi in un video: dall’altra parte dello schermo i figli, Bianca e Samuele, e la sua amata moglie Gabriella Labate. “Buon compleanno amore” – ha esordito l’attrice – “Quanti compleanno vissuti insieme in giro per il mondo e quanti ancora ci aspettano”. Altrettanto calorose e d’amore le parole dei figli, Samuele: “Buon compleanno papà, ti voglio bene” , mentre Bianca aggiunge: “Ti amo tanto!”. Ovvia la risposta di Raf dopo i teneri messaggi di auguri ricevuti a Domenica In da parte dei figli e sua moglie: “Loro sono il mio più grande orgoglio!”.