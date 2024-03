Gabriella Labate, moglie Raf e i figli Bianca e Samuele/ “Dopo 35 anni amo ancora quel ragazzotto antipatico”

Raf e il suo primo incontro con la moglie Gabriella Labate: “Credeva fossi un montato…”

Gabriella Labate, Bianca e Samuele sono la moglie e i figli di Raf, il cantautore di tante canzoni di successo. La coppia è felicemente sposata dal 1996. Più di 25 anni di amore e matrimonio tra i due che hanno superato e affrontato di tutto, malattie comprese. “Quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto. Quando ci chiedono qua è il nopstro segreto non sappiamo rispondere… Il segreto è vivere” – ha raccontato la ex ballerina ospite di Silvia Toffanin a Verissimo parlando della storia d’amore con il marito. Raf, voce e autore di tantissime canzoni senza tempo come “Battito animale” fino a “Sei la più bella del mondo”, dedicata proprio alla moglie, ha incontrato Gabriella Labate nel 1987. All’inizio però le cose non sono andate benissimo come ha ricordato il cantautore: “mi sono messo a provare da solo sul palco davanti alle sedie vuote. A un tratto arriva lei e si siede. Mi fissa. Mi cade la sigaretta. Mi cade lo spartito. Le stavo antipatico, credeva fossi un montato. Lì però ha capito che ero soltanto imbranato e timido, non str…. Dopo l’ho invitata a cena”.

Quella sera però nessuna cena, ma Raf decise di lasciarle un biglietto scrivendole: “ti ho aspettato finora, purtroppo non sei venuta. Questo è il mio numero, se ti va, chiamami”. Qualche giorno dopo la moglie Gabriella Labate l’ha chiamato e si sono rivisti a Napoli e da quella sera non si sono mai più lasciati. ”

La moglie Gabriella Labate e i figli di Raf: chi sono?

“Non ci siamo più lasciati. Gabriella mi ha insegnato a non avere paura di aprirmi con le persone. Cerco di copiare lei, così diretta e sincera” – ha raccontato Raf sulla moglie Gabriella Labate. Il matrimonio nel 1996 e dal loro amore sono nati i figli Bianca e Samuele. Entrambi i figli hanno seguito le orme di Raf visto che lavorando nel mondo dello spettacolo. Bianca è appassionata di fotografia, cinema e pittura come ha raccontato il papà: “nel 999 Bianca aveva 2 anni e mezzo e giocava stringendo a fatica, tra le sue piccole braccia, una videocamera Super 8 durante le riprese del video Little Girl. Anni dopo, avendo notato un forte interesse e una naturale propensione per le arti grafiche e per la fotografia, decisi di regalarle per il suo 13esimo compleanno una macchina fotografica. Non avrei mai immaginato che ci saremmo ritrovati nuovamente, dopo 16 anni, sul set di un video ambientato in spiaggia”.

Il figlio Samuele, invece, ha scelto di fare il cantante con lo pseudonimo “D’Art“. Papà e figlio hanno anche duettato insieme nel brano Samurai uscito nel 2019. “Lui faceva musica da anni, produceva cose sue insieme ad altri amici ma non me le faceva ascoltare, perché aveva soggezione. I primi pezzi non li avevo tanto capiti ma, da un anno a questa parte, ho sentito che scrive cose molto interessanti e che io trovo molto belle, quindi ho capito che valeva la pena di spenderci un po’ del mio tempo e della mia attenzione, ma soprattutto volevo avere l’opportunità di capire e imparare da lui certe cose che per me erano incomprensibili. Da qui l’idea di scrivere una canzone insieme” – ha detto il padre.











