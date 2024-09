L’amore che supera il tempo e le difficoltà, che dopo anni ed anni è ancora più forte di prima. Potremmo descrivere così il rapporto che lega Raf, cantautore di successo nella storia della musica italiana, alla moglie, Gabriella Labate, sposata nel 1996 ma conosciuta ancora prima. Classe 1964, è stata prima una showgirl, con il “Bagaglino”, poi ancora una coreografa e infine un’attrice: insieme hanno avuto due figli e un matrimonio unito nonostante le difficoltà. Come ha raccontato la stessa Gabriella, nel momento in cui è stata male, Raf non l’ha mai abbandonata, mai lasciata sola neppure per un istante: “Raffaele ha vissuto con me, notte e giorno, al decimo piano del Policlinico Gemelli per mesi. Ma forse certi messaggi arrivano per farti capire fino in fondo la bellezza di quello che hai” raccontava qualche tempo fa al Messaggero.

Gabriele Corsi a Da Noi...A ruota libera, chi è / Dal Trio Medusa alla carriera da presentatore tv

La donna ha dovuto fare i conti con una malattia rarissima, che oggi le lascia una grande cicatrice, un dolore enorme ma allo stesso tempo la consapevolezza di essere molto amata. La showgirl aveva una massa nell’utero, che pian piano è arrivata fino al cuore: è stata ricoverata d’urgenza per una trombosi della vena cava. “Al Policlinico Gemelli, con tac, esami con contrasto, mi dicono che purtroppo non era il solo problema perché avevo anche questa massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro” ha raccontato.

Genitori Gianni Sperti, chi sono/ "Hanno dedicato la loro vita per rendermi felice"

Gabriella Labate, moglie di Raf: come sta oggi

Dopo aver scoperto la malattia, la moglie di Raf, Gabriella Labate, ha subito pensato al marito e ai loro figli, Bianca e Samuele. “Mi preoccupato per loro” ha raccontato. Al suo fianco la showgirl ha avuto sempre Raf, che non l’ha mai lasciata sola e l’ha accompagnata verso l’operazione e dopo. Gabriella ha subito l’asportazione di utero e ovaie e un altro intervento cardiovascolare e appena uscita dalla sala operatoria, ha subito sentito la voce di Raf e della mamma: dopo un lungo percorso di ripresa, la donna è tornata a star bene, nonostante la grande paura che tutt’ora la accompagna.