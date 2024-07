Gabriella Labate, moglie Raf/ “Il nostro amore? Fatto di normalità. Durante la mia malattia ho capito che…”

Un amore pieno ed importante quello tra Raf e la moglie Gabriella Labate che si sposati nel 1996 senza mai avere una crisi o un ripensamento. Una cosa rara, rarissima nel mondo dello spettacolo e della musica per una delle coppie più longeve che dalle pagine del settimanale Diva e Donna ha parlato del loro rapporto fatto di quotidianità e cose semplici che fanno bene al cuore. “Lasciamo scorrere la nostra normalità” – ha precisato la ex ballerina del Bagaglino che sulla vita matrimoniale con Raf ha confessato – “se non posso cucinare io cucina lui. Ci teniamo, da sempre, che a tavola si mangi tutti insieme. E non si comincia sino a quando non si è tutti seduti”.

Raf e la moglie Gabriela Labate hanno sempre considerato il pranzo e della cena come un momento di comunione in famiglia, in cui riunirsi intorno al tavolo per raccontarsi e condividere. “A tavola si sta insieme, ci si racconta. È un nostro momento, sacro, lo era anche quando, con i bambini piccoli, seguivamo Raffaele in tour, con tanto di carrozzine e pappe” – ha detto la ex ballerina che ironizzando sugli anni che la legano al cantautore ha detto – “Abbiamo superato Al Bano e Romina”.

Gabriella Labate e la malattia: “Ne avrei fatto a meno, ma sono fortunata”

L’amore di Raf per la moglie Gabriella Labate è stato fondamentale anche quando la ex ballerina si è ammalata di una terribile malattia rara di cui ha parlato apertamente in un libro dal titolo “Nudi”. La showgirl ha infatti raccontato si essere fortunata ad essere viva ma che, al contempo, il dolore le è stato necessario per ricordare l’importante delle piccole cose e che “il mondo intorno mi lascia sgomenta, io sono fortunata. E di questa fortuna sono grata alla famiglia da cui vengo e a quella che ho costruito con Raffaele”.

Dalle pagine del Messaggero Gabriella ha anche rivelato: “A parte questa cicatrice enorme, perché mi hanno dovuto togliere una massa che dall’utero era arrivata fino al cuore. Io lo chiamo ‘il mio mostro’. È una patologia rarissima. Raffaele ha vissuto con me, notte e giorno, al decimo piano del Policlinico Gemelli per mesi. Ma forse certi messaggi arrivano per farti capire fino in fondo la bellezza di quello che hai”.











